Lange Kiesbänke gehören zur Isar wie der Fluss zu München. Doch seit ein paar Monaten hat sich deren Erscheinungsbild verändert. Beiderseits der Weideninsel, eines kleinen Fleckens Land in der Isar zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke, türmt sich der Kies in lang gezogenen Hügeln auf. Und es ist nicht der einzige Ort, an dem an und in der Isar gebaut wird.

Ein paar Bäume, einige Vögel – unscheinbar zeigt sich die Weideninsel, die bis jetzt von der Isarströmung vollständig umschlossen ist. Durch das Anwachsen einer großen Kiesbank aufgrund vergangener Hochwasser drohte sich dies zu ändern: Der Seitenarm der Isar, der die Insel rechtsseitig umfließt, stand kurz davor, vollständig zu verlanden. Deshalb schritt das Baureferat im Dezember vergangenen Jahres ein und fing an, die entsprechende Kiesbank abzubaggern. Der Kies sollte dann anteilig in die große Isar, direkt an der Weideninsel und in die kleine Isar nördlich der Reichenbachbrücke eingebracht werden.

Laut dem Baureferat seien die Arbeiten vor allem wichtig für den Hochwasserschutz gewesen, der bei einer vollständigen Verlandung nicht mehr gegeben sei. Außerdem diene die Weideninsel Vögeln und anderen Tieren als ungestörter Rückzugsraum.

Die langen Kieshügel beiderseits der Insel werden wohl einige Zeit bleiben. Die Stadt plane nicht, den Kies zu entfernen, so das Baureferat, dies sei vielmehr die Aufgabe der Isar. Beim nächsten Hochwasser werde das Gestein verteilt und lagere sich an anderer Stelle im Flussbett ab. Dies habe auch positive Auswirkungen auf die Tierwelt, erklärt das Baureferat. „Dabei entstehen neue offene Kiesstrukturen, die unter anderem als Laichplätze dienen.“

Die Kiesarbeiten blieben nicht der einzige Eingriff in das Flussbett der Isar. Zwar sei sie ein naturnaher Fluss, jedoch müsse gelegentlich steuernd eingegriffen werden, um den Hochwasserschutz und die geschaffenen Lebensräume zu sichern. Dies geschehe stets in Abstimmung mit den beteiligten Behörden und Fachdienststellen, so das Baureferat.

Die Weideninsel soll nicht komplett verlanden. (Foto: Robert Haas)

Auch ein wenig flussabwärts an der Ludwigsbrücke wird weiterhin gebaut. Bereits im März 2020 war dort Baustart. Altersbedingt war die zweigeteilte Brücke am Deutschen Museum in großem Ausmaß sanierungsbedürftig. Im Zuge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kam es immer wieder zu Verzögerungen der Bauarbeiten, etwa aufgrund zeitweiliger Lieferengpässe. Ein kompletter Stillstand konnte nach Angaben des Baureferats jedoch vermieden werden.

Die Hauptphase der Instandsetzung konnte bis Ende 2022 abgeschlossen werden, es folgten Gleisbauarbeiten der Stadtwerke München. Nun befänden sich die Arbeiten an der Ludwigsbrücke in der Schlussphase, so das Baureferat. Bis Mitte 2025 würden noch Restarbeiten durchgeführt, wie die Sanierung der Fassade oder der Rückbau der Behelfsbrücken. Nach Abschluss des Bauprojekts ist die Brücke dann wieder vollständig nutzbar, allerdings mit veränderter Verkehrsführung. Statt der bisherigen zwei Spuren steht Autos künftig nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Dies ist Teil der „Rahmenplanung innerstädtischer Isarraum“, die 2019 der Stadtrat beschlossen hat. Der zusätzliche Platz soll vor allem den Fußgängern und Radfahrern zugutekommen.

Weniger zentral, aber doch beliebt ist der Flauchersteg im Münchner Süden. Die Holzbrücke nahe dem Tierpark Hellabrunn verbindet die vielen kleinen Inseln und Kiesbänke des Naherholungsgebiets und ist essenziell für dessen Nutzung. Seit Januar war der Steg jedoch aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Der hölzerne Bodenbelag sowie das Geländer mussten witterungsbedingt saniert werden. Kaputte Stellen wurden laut dem Baureferat in der Vergangenheit nur provisorisch geflickt. Nun ist der Steg wieder vollständig eröffnet und begehbar. In den nächsten Wochen fänden allerdings noch vereinzelte Restarbeiten statt.

Über den Abschluss der Arbeiten freuen sich nicht nur Spaziergänger und Badegäste, sondern auch ein tierischer Bewohner der Isar. Der stark gefährdete Raubfisch Huchen kann nun ungestört seinen Laich im Schutz des Flaucherstegs ablegen. Bei den Badegästen ist dann Aufmerksamkeit geboten, um die Fische nicht zu verschrecken und den Laich nicht zu zertrampeln. Der Verein der Isarfischer hilft dabei und sperrt die Laichplätze ab.