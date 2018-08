31. August 2018, 19:02 Uhr Bauarbeiten in Laim Stadt vergrößert Abwassernetz

Laim bekommt eine neue Großbaustelle. Am Montag, 3. September, beginnen die Bauarbeiten an einem zusätzlichen 2,2 Kilometer langen Kanal unter der Landsberger Straße, der eine Lücke zwischen Fürstenrieder Straße und Am Knie schließen soll. Der Neubau ist nötig, um die ständig steigenden Mengen aus dem Münchner Westen und Südwesten zu den Klärwerken im Norden zu leiten, teilte die Stadt am Freitag mit. Baubeginn ist auf Höhe der Willibaldstraße. Dort wurden wegen der Baustelle bereits 14 Bäume gefällt, im Herbst und Winter sollen weitere Bäume umgesägt werden. Die würden aber nach Ende der Bauarbeiten alle ersetzt, versichert die Stadt. Anwohner des Schachts müssen sich nun auf mehr Lärm gefasst machen. Betonrohre werden an dem Schacht im 24-Stunden-Betrieb im Untergrund vorgetrieben, auch der Abtransport des Aushubs findet auf Höhe der Willibaldstraße statt. Im Dezember werden dann die Arbeiten für einen zweiten Schacht westlich des Laimer Kreisels beginnen, im kommenden Frühjahr dann auch am westlichen Ende der Baustelle Am Knie. Gebaggert und gebohrt wird voraussichtlich bis 2020, der Mischwasserkanal kostet die Stadtentwässerung 35 Millionen Euro.