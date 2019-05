17. Mai 2019, 19:00 Uhr Bauarbeiten Engstelle an der Isar

Staugefahr auf der Isarparallele: Von Dienstag, 21. Mai, bis Anfang August verbleibt in der Erhardtstraße zwischen Corneliusbrücke und Boschbrücke in beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Der Grund: Die Stadtwerke (SWM) verlegen eine Gasleitung. In Fahrtrichtung Süden bleibt in der Erhardtstraße die Linksabbiegemöglichkeit zur Corneliusbrücke bestehen. Auch in der Goethestraße verlegen die SWM Leitungen: Bis 10. September ist sie deshalb zwischen Landwehrstraße und Pettenkoferstraße in Richtung Süden eine Einbahnstraße. Die Einfahrt in die Goethestraße an der Pettenkoferstraße ist nicht möglich.