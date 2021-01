Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor kommt es bis zum 28. Januar zu Einschränkungen bei der U 3 und U 6. An den Wochenenden müssen die beiden Linien jeweils von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr in der Innenstadt unterbrochen werden. Zwischen Odeons- und Goetheplatz fährt ein Pendelzug alle 15 Minuten. Die U 3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen, die U 6 zwischen Odeonsplatz und Implerstraße. Unter der Woche fährt die U 3 montags bis donnerstags jeweils von 23 Uhr an auf ganzer Strecke im 20-Minuten-Takt. Die U 6 pendelt zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße. Fahrgäste können im von der U 6 nicht bedienten Abschnitt die U 3 nutzen.