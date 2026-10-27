Ach, guck: Da sitzt man ja selber. Im Kamerablick dieses schwarzen enervierend summenden Dings, das in der Halle des Mucca schwebt – die Drohne. In großen Projektionen an den Wänden sieht sich das Publikum live. In Städten wie Charkiw ducken sich die Menschen vor dem Summen in der Luft weg. Lieber weiterleben. Die Front in der Ukraine ist mittlerweile auch Testgebiet für neue Entwicklungen der Waffentechnik: „Battle Tested“ – so heißt das Recherche-Dokumentarstück von Christiane Mudra, das tief hineinbohrt ins Wesen der industrialisierten Kriege.