Von Susanne Hermanski

"Ich unterstütze die Idee des Konzerthauses für Bayern schon seit vielen Jahren und ich finde, dass die Zeit heute mehr denn je für dieses Projekt spricht. Gerade weil wir so viele Krisen zu meistern haben und so viele neue Herausforderungen in unserem Land haben, sollten wir Stärke zeigen und uns etwas zutrauen", schrieb Bastian Schweinsteiger in dieser Woche in einem Social-Media-Post auf seinem Instagram-Account. "Eines habe ich in meiner Karriere gelernt: Wer sich nichts zutraut, der hat schon verloren."