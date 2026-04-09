Der Resi-Huber-Platz an der Brudermühlstraße ist nicht gerade bekannt für seinen Dolce-Vita-Flair – viel Grau, kaum Grün und wenig Angebot zum Verweilen. Mit der neuen Tannino Tagesbar und deren Sonnenterrasse könnte sich das nun ändern. Die Gastronomen Antonio Danza, Willi Pfaff und Emiliano Cerci, die zuletzt auch die Josef Osteria Biologia im Glockenbachviertel verantworteten, haben mit dem Tannino Anfang März ein neues Kapitel für sich aufgeschlagen.

Das Trio bespielt jene Räumlichkeiten bereits seit sechs Jahren, bis zuletzt mit der La Trattoria, wo der Fokus auf Pizzen in Bio-Qualität lag. Dieses klassische Restaurant-Konzept habe sich aber zunehmend schwer angefühlt und wenig Platz für Kreativität gelassen, sagt Co-Chef Danza. Eine Tagesbar wie das Tannino biete mehr Flexibilität sowohl für Bar und Küche, als auch für die Gäste, die nun auch einfach auf einen Kaffee, Snack oder Aperitivo vorbeikommen könnten.

Die neue Speisekarte ist nicht überfrachtet und bietet etwas für jeden Hunger, vom Brunch und Mittagstisch ab 12 Uhr, über Kaffee und Dolci am Nachmittag bis zum Dinner mit Drinks. Pizza, Pasta und Salate gibt es in saisonaler Variation zu jeder Tageszeit. Am besten man startet mit dem alkoholfreien Bitter-Spritz, bestellt dazu hausgemachte Parmesan-Chips mit Trüffel-Dip und lässt den Rest auf sich zukommen.

Wie wäre es zum Beispiel danach mit einem Espresso Martini mit Pistazie zum sizilianischen Pistazien-Cannolo? Oder mit dem „Wein der Woche“ zur Spargel-Pasta? Alle Weine seien Bio und selbst importiert, versichert Danza, denn seinem Geschäftspartner Willi Pfaff, der Gründer der Biomarkt-Kette Vollcorner, sei gute Qualität besonders wichtig.

Bald soll es auch ein wöchentliches „Aperidinner“ geben bestehend aus einer gemischten Platte kleiner italienischer Gerichte zum Teilen und einem Getränk nach Wahl für 20 Euro pro Person. An welchen Tagen dieses Angebot gilt, hängt auch vom Spielplan der Isarphilharmonie ab. Es empfiehlt sich generell, vor dem Besuch im Tannino einen Blick auf deren Programm zu werfen. Findet dort nämlich ein Konzert statt, sind innerhalb weniger Minuten nach dem Schlussakkord alle Tische besetzt (Tannino Tagesbar, Resi-Huber-Platz 1, Montag bis Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21.30 Uhr, Telefon 089/45201670, www.tannino.de).

Bartender im Luxushotel

Ob wohl so manche Konzert-Nachbesprechung im Tannino auch so vernichtend ausfällt, wie die des Monaco Franze nach der Oper? Ein unterhaltsamer Eisbrecher wäre es allemal, das Tischgespräch zu eröffnen mit „Ein rechter Scheißdreck war’s!“ Noch eine unvergessene Dietl’sche Weisheit: Wer reinkommt, ist drin. Das gilt normalerweise auch für das Hotel Vier Jahreszeiten in der Maximilianstraße, denn hier kommt rein, wer es sich leisten kann.

Darum ist es so überraschend wie erfreulich, dass hier am 30. April ein Black-Tie-Event stattfindet, das weder Eintritt kostet noch zum Kauf irgendeines teuren Menü-Pakets verpflichtet. Wer die Masters of Mixology live erleben möchte, muss sich lediglich vorab online registrieren.

An diesem Abend kommen sechs international renommierte und mehrfach prämierte Bartender im Münchner Luxushotel zusammen und präsentieren ihre jeweiligen Signature-Drinks (je 16 Euro) über das Haus verteilt an verschiedenen Bar-Stationen, etwa in der Lobby, im Jagdzimmer, im Nymphenburg Zimmer oder in der Jahreszeiten Bar.

Mit von der Partie sind Iain McPherson (Panda & Sons Edinburgh), Philip Bischoff (BKK Social Club Bangkok), Jörg Meyer (Le Lion Hamburg), Dominik Möller (Truth & Dare Wien), Vladimir Simić (Dragoljub Belgrad) und Jan Križaj (Silk and Fizz Ljubljana).

Dazu sorgen Beef Tatar und Currywurst mit Trüffelpommes für einen vollen Magen, damit sich möglichst viele Kreationen dieser Meister verkosten lassen – und eine Kaviarstation darf natürlich auch nicht fehlen. Für Baby Schimmerlos wäre dieser Abend ein gefundenes Fressen (Masters of Mixology, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Maximilianstraße 17, am 30. April von 18 bis 23 Uhr, Registrierung über www.fienta.com/de/masters-of-mixology).