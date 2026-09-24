Eine Skinny Bitch: 5,50 Euro. Ein Rüscherl: 3 Euro. Und das Beste: Bier für 2,70 Euro. Dafür bekommt man ein Sterni, das Augustiner gibt es für 3,70 Euro. Die Getränkekarte im Beisl in der Utzschneiderstraße liest sich wie aus einer anderen Zeit, vor Pandemie, Kriegen und Ölkrise. Anderswo zahlt man inzwischen fast das Doppelte. Wie bitteschön geht das?

Eines vorweg: Wer denkt, das Beisl sei wegen seiner fairen Preise das letzte Kellerloch, in dem sich die von den multiplen Krisen aus der Bahn Geworfenen die Hucke vollsaufen, liegt mindestens so daneben wie einst Franz Beckenbauer, der 1990 erklärte, die DFB-Elf sei dank der Verstärkung aus dem Osten über Jahrzehnte nicht zu schlagen. Das Beisl macht mit dem Lila und Rosa an den Wänden auch schon tagsüber einen freundlichen Eindruck, der dazu einlädt, vorbeizuschauen.

Das ist Teil des Konzepts: Denn während abends der Barbetrieb läuft, ist das Beisl ab mittags ein Café mit Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Snacks. „Wir können beides“, sagt Samantha Adkins, die den Laden zusammen mit ihrem Freund Tobias Blocher führt. Das Paar hat schon länger mit dem Gedanken gespielt, eines Tages eine Bar mit Café zu eröffnen. Vor der Eröffnung haben dann viele glückliche Umstände zusammengespielt: Blocher war mit dem Studium fertig und die Location am Viktualienmarkt war zu haben. Seit Mitte Mai finden nun bis zu 50 Gäste Platz im Inneren, auch draußen gibt es etwa 20 zusätzliche Plätze. Unter den Gästen sind Studierende, Leute aus der Nachbarschaft oder Händler vom Viktualienmarkt, die von ihren Ständen auf einen Kaffee oder einen Feierabenddrink vorbeikommen.

Sternburg Export, kurz Sterni, gibt es im Beisl schon für unschlagbare 2,70 Euro die Flasche. Foto: Stephan Rumpf

Tobias Blocher und Samantha Adkins lieben Wien. Deshalb stehen auch diverse Spritzer auf der Karte, wie zum Beispiel der Beisl Spritz (im Bild). Foto: Stephan Rumpf

Und diese phänomenalen Preise? Liegen vor allem daran, dass Adkins und Blocher nicht auf maximalen Profit aus sind. „Wir wollen hier keine Millionen rauspressen“, sagt Blocher. Dazu kommt: Bis auf die Unterstützung von Minijobbern schmeißt das Paar den Betrieb allein. Personalkosten gibt es also keine und weil Adkins noch einen anderen Job hat, hängt das finanzielle Wohl nicht nur am Beisl. Hinzu kommt: Den beiden ist es ein Anliegen, dass auch die Leute ausgehen können, die sich das sonst vielleicht nicht so leisten können oder bei jedem Drink aufs Geld schauen müssen. Auch für Nachwuchskünstler wie DJs oder Comedians gibt es im Beisl die Möglichkeit, sich ohne großen finanziellen Druck auszuprobieren. Einmal im Monat gibt es zudem Events wie einen Wiener Brunch.

Apropos Wien: Ein Beisl ist im dortigen Dialekt das Äquivalent zur Boazn und weil Adkins und Blocher eine besondere Beziehung zur österreichischen Hauptstadt haben und oft dort sind, haben sie sich für diesen Namen entschieden. Die Liebe zu Wien zeigt sich auch beim Apfelstrudel – das Gericht, nicht der Shot wohlgemerkt – oder der Getränkekarte mit diversen Spritzern in teils ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie Wassermelone oder Passionsfrucht. Neben der alkoholischen Auswahl gibt es auch viele Drinks mit alkoholfreiem Gin oder Rum. Gegen den Hunger gibt es Kneipenklassiker wie Currywurst, Wiener oder belegte Brote – alles entweder vegetarisch oder vegan. Die Preise dafür liegen bei maximal neun Euro. Damit ist das Beisl die vielleicht fairste Kneipe der Stadt. Linus Freymark

Beisl Bar, Utzschneiderstraße 8, Mittwoch und Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 2 Uhr, beislbar.de

Das Buchberg: Der Biergarten mit dem Skilift

Das Buchberg ist das neueste Projekt von Florian Schönhofer, der unter anderem das Café Kosmos direkt ums Eck sowie den Biergarten Kosmos unter Null betreibt. Foto: Johannes Simon

Ein Skilift direkt am Alten Botanischen Garten? Was erst einmal absurd klingt, ist einmal mehr die Idee von Florian Schönhofer, der schon das Café Kosmos und das Kosmos unter Null betreibt. Und der tonnenschwere Skilift, der nun auf dem Karl-Stützel-Platz steht, ist nicht das einzig Ungewöhnliche am Buchberg: Auf dem Platz unweit vom Hauptbahnhof herrscht nämlich eigentlich ein striktes Alkoholverbot. In dem eher ungewöhnlichen Biergarten von Schönhofer und Partner David Boppert aber darf man Bier und Aperol Spritz konsumieren – der Skilift macht’s möglich.

Durch die klare bauliche Trennung mittels einer Plattform ist der Ausschank von Alkohol nämlich in 1,5 Metern Höhe erlaubt, während auf dem Platz selbst weiterhin ausschließlich alkoholfreie Getränke und Snacks konsumiert und mitgenommen werden dürfen. Und sogar Schönhofer selbst ist überrascht, wie gut die Leute das Konzept aufnehmen: „99 Prozent verstehen es.“ Es könnte daran liegen, dass der Vibe, wie so oft bei Projekten von Schönhofer, unkompliziert und wenig dogmatisch ist.

Der Atmosphäre jedenfalls ist angenehm. Menschengrüppchen sitzen auf hölzernen Bänken im Schatten der ausladenden Platanen, unten wird geskatet und Basketball gespielt. Neben dem Kiosk führt eine eiserne Wendeltreppe über den erhöhten Zugang auf ein Plateau. Wer nicht gut zu Fuß ist, erreicht die erhöhte Fläche über eine Rampe. Getränke und kleine Snacks gibt es unten am Kiosk, für alkoholische Getränke müssen Gäste allerdings den Weg über die Wendeltreppe oder Rampe auf das Plateau nehmen. Das ist der kleine Kontrollmechanismus, den die Betreiber eingebaut haben.

Das Buchberg ist eine Konstruktion aus Stahl und Holz, Teile davon stammen von einem ausgedienten Skilift. Foto: Johannes Simon

Vom Plateau hat man einen schönen Blick auf das bunte Treiben auf dem Karl-Stützel-Platz. Foto: Johannes Simon

Das Herzstück der Konstruktion – sprich der Skilift – stammt übrigens aus der Nähe von Bad Tölz. Für den Kiosk wurden nämlich Teile eines ausgedienten Lifts aus Buchberg wiederverwendet, der dem neuen Treffpunkt nun auch seinen Namen gibt. Rund 30 Tonnen Stahl tragen heute die zweistöckige Konstruktion. Weitere Ski-Accessoires dienen als Deko.

Die Karte des ungewöhnlichen Biergartens ist bewusst überschaubar: Neben kleinen Snacks wie wechselnden Sandwiches, beispielsweise mit Mozzarella, Pesto und Tomate, gibt es frisch gepressten Orangensaft (3,80 Euro) oder ein Helles vom Fass der Brauerei Maxlrainer für günstige 2,40 Euro. Hinzu kommen verschiedene Spritz-Varianten mit (5,80 Euro) und ohne (4,80 Euro) Alkohol oder ein Sekt auf Eis (3,50 Euro). Wie im Biergarten üblich dürfen Gäste auch ihre eigene Brotzeit mitnehmen. Überhaupt: Konsumzwang gibt es keinen. Was man allerdings wissen sollte: Bezahlen geht im Buchberg nur mit Bargeld. Und wenn Gäste das ohnehin schon dabeihaben, können sie sich mit einer Zwei-Euro-Münze an einem Automaten kleine Gedichte oder Kunstwerke ziehen.

Das Ziel von Schönhofer, Boppert und der Taskforce Bahnhofsviertel war es, „die Gegend zu beleben und ein vielfältiges Publikum anzusprechen“. Das Buchberg hat die Gegend rund um den Hauptbahnhof raus aus der Schmuddelecke geholt. Und so bleibt man in dem Biergarten in luftiger Höhe gerne auf ein zweites Helles. Oscar Offermann

Buchberg, Karl-Stützel-Platz 1, Montag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Der Biergarten hat ganzjährig geöffnet.

Bar Fredo: Studentisch und günstig – aber nur vorübergehend

Die Pop-Up Bar Fredo in der Amalienstraße 87 befindet sich in den Räumlichkeiten des Katopazzo. Foto: Robert Haas

Wer in München nach einem Ort sucht, an dem sich die Uni-Klausur bei einem Aperol langsam aus dem Gedächtnis verabschieden lässt, könnte bei der Bar Fredo in der Maxvorstadt landen. Seit Juni 2026 steht die Pop-Up-Bar direkt gegenüber dem Hauptgebäude der LMU.

Sie ist als Übergang für das derzeit im Umbau befindliche Restaurant Katopazzo gedacht. Um Teile der Räumlichkeiten trotz Renovierung zu nutzen, beauftragte der Geschäftsführer den jungen Carl Friedrich Henkler, eine Pop-up-Bar zu schaffen. Henkler war es dann, der die Bar Fredo ins Leben rief und ihr Label und Namen verpasste. „Fredo“ ist übrigens eine Anspielung auf seinen Zweitnamen Friedrich. Jetzt wird vorn gefeiert, hinten renoviert – eine provisorische orangefarbene Wand trennt die Bar vom eigentlichen Restaurant.

In der Bar selbst ist das Konzept daher auch eher schlicht: Plakate, Stehtische und Wände, die in Schwarz und einmal mehr Aperol-Orange gestrichen sind. Wer hier sitzt, merkt schnell die Nähe zur Uni: Das Publikum ist jung, die Preise entsprechend günstig. Aperol, Sarti oder Campari Spritz gibt’s für 6,50 Euro, Corona, San Miguel oder Spaten vom Fass kosten 3,90 Euro. Eine Art Signature-Drink für nur 5,50 Euro ist der „Fredo Spritz“, eine Mischung aus Wild Berry und Martini Bianco. Bei den Fredo-Preisen sollte man allerdings etwas Kulanz zeigen, was die Mischverhältnisse der Drinks angeht: Ob zu viel oder zu wenig Alkohol im Glas ist, bleibt eine Überraschung.

Der Signature-Drink in der Bar Fredo ist der Fredo Spritz. Foto: Robert Haas

Betreiber der Pop-up-Bar ist Carl Henkler, dessen Zweitname Friedrich der Bar den Namen gegeben hat. Foto: Robert Haas

Das Essen ist eher als Begleitung zum Getränk gedacht. Chips und Oliven kosten jeweils zwei Euro, Sandwiches 4,50 Euro. Das genügt für den klassischen Fredo-Abend ohnehin: Erst etwas trinken, dann vielleicht noch etwas – und dann schauen, ob im Keller noch was passiert. Dort befindet sich nämlich ein weiterer Raum, der auch für Geburtstage oder Uni-Fachschaften gemietet werden kann.

Dass die Bar nur vorübergehend existiert, scheint niemanden groß zu stören. Eher im Gegenteil: An einem Samstagabend kann es schon mal so voll werden, dass die Gäste mit ihren Getränken auf die gegenüberliegende Straßenseite auf den Vorplatz der LMU geschickt werden. Das ist nicht zuletzt dadurch möglich, dass die Getränke hauptsächlich in Plastikbechern serviert werden. Mangels Spülmaschine, sagt Henkler.

Die Öffnungszeiten der Pop-Up-Bar sind flexibel. Dienstag bis Samstag ist das Fredo grundsätzlich nachmittags bis abends geöffnet. Die genauen Zeiten werden täglich auf Instagram bekannt gegeben. „Till End“, nennt Henkler das. Wie lange der Abend geht, weiß man also erst am Abend selbst. Bis Ende Dezember soll die Bar in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. Danach übernimmt das Katopazzo seine Räume wieder. An der Pop-Up-Idee hat Henkler aber schon jetzt Gefallen gefunden. Er denkt deshalb schon über einen Glühwein-Pop-Up im Innenhof des Katopazzo nach.

Sicher ist: Wer sich von Getränken aus Plastikbechern und einer Horde LMU-Studis nicht abschrecken lässt, bekommt dafür zumindest bis Ende des Jahres eine ziemlich lockere Atmosphäre und Getränke zu Preisen, bei denen das zweite oder dritte Getränk naheliegt. Lea Brüggemann

Bar Fredo, Amalienstraße 87, Dienstag bis Freitag, Uhrzeiten variieren und werden täglich auf Instagram gepostet