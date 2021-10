Bars in München

Im Sir John in der Altostraße in Aubing trifft sich die Nachbarschaft.

Von Linus Freymark

Zugegeben, wirklich erwarten würde man nicht, dass sich im beschaulichen Aubing eine Bar versteckt, die es wert ist, erwähnt zu werden. Ein bisschen verschnarcht wirkt es hier schon, viele Reihenhäuser, ein paar Geschäfte, kaum ein Mensch auf der Straße. Doch zwischen den niedrigen Häusern versteckt sich in einem ebenso niedrigen Haus eine Bar, die den manchmal zu Unrecht als ehrenrührig unter Verdacht stehenden Titel Nachbarschaftskneipe mit Stolz tragen kann. Denn das Sir John in der Altostraße 13 ist genau das, weswegen man als Anwohner abends vielleicht doch nochmal von der Couch aufsteht und sich aufrafft, unter Leute zu kommen: Ein Treffpunkt für die Menschen aus der Gegend, ohne großes Brimborium, dafür aber mit fairen Getränkepreisen und einer Speisekarte, die sich für den kleinen Laden wirklich sehen lassen kann.

Etwa 20 Gäste finden auf den Barhockern im Gastraum Platz und für diese halten Inhaber Torsten John und sein Team stets fünf Biersorten vom Fass bereit. Das Helle gibt es für 3,70 Euro, das Weißbier von König Ludwig kostet wie das dunkle Weißbier 3,90 Euro. Wem das normale Bier zu schnöde ist, der kann auch auf eine Goaßmaß ausweichen, und für die ganz Hartgesottenen gibt es auch eine Laterndlmaß aus Weißwein, Sprite und Kirschlikör. Doch nicht nur zum Trinken kommen die Gäste hierher: Denn das Sir John bietet auf einer mehr oder weniger täglich wechselnden Tageskarte verschiedene Gerichte für den kleinen und großen Hunger an. Kneipenklassiker wie Currywurst und Wurstsalat finden sich darauf ebenso wie Rostbrastwürstl mit Specksauerkraut und sogar ein Wildgulasch gibt es. Die Preise für die genannten Gerichte bewegen sich etwa zwischen acht und 15 Euro. Und wer etwa die Bratwürste oder eine Portion Emmentaler bestellt, bekommt dazu Aubinger Landbrot gereicht.

Inhaber und Namensgeber Torsten John suchte einen Ort zum Runterkommen

Entstanden ist das Sir John, weil Inhaber und Namensgeber Torsten John als Umzugsunternehmer viel unterwegs war. Gleichzeitig suchte er einen Ort zum Runterkommen von den vielen Geschäftsreisen, und weil es etwas Eigenes sein sollte, eröffnete er kurzerhand sein eigenes Lokal. Dort läuft nun an den Wochenenden - und wenn gerade Champions- oder Euroleague ist auch unter der Woche - viel Fußball. Welcher Münchner Verein im Sir John bevorzugt wird, lässt sich mit einem schnellen Blick auf das Bierglas am Nachbartisch feststellen, darauf prangt das Logo des FC Bayern.

Doch im Sir John verkehren nicht nur Fußballfans. Je nach Paarung ist das Geschehen auf dem großen Bildschirm an der Wand oft zweitrangig, vielmehr geht es hier darum, sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das geht schnell, als Fremder wird man von den Gästen direkt mit "Servus!" begrüßt, und wenn man will, kann man daraufhin in die Gespräche zwischen Kellnern und Gästen einsteigen - man muss aber auch nicht. Überhaupt ist im Sir John jeder willkommen, egal ob man nur schnell ein Bier trinkt oder auch etwas zu essen bestellt. Und auch aus Aubing muss man nicht unbedingt kommen. Nur verirrt sich normalerweise kaum jemand aus anderen Vierteln hierher - dabei gäbe es ja durchaus einen Grund.