Artemisia Gentileschis Bilder finden sich heute in den Uffizien in Florenz, im Metropolitan Museum in New York, im Prado in Madrid - und derzeit auch im Freisinger Diözesanmuseum.

In ihrem Buch porträtiert die Kunsthistorikerin Susanna Partsch das faszinierende Leben von Artemisia Gentileschi in neuem Licht.

Klug, kämpferisch und mit einem schonungslosen Blick auf die weibliche Realität: Mit nur 23 Jahren wurde Artemisia Gentileschi in die Kunstakademie von Florenz aufgenommen, arbeitete für die Medici und die Könige von Spanien und England und erwies sich in einer männerdominierten Welt als geschäftstüchtige Managerin ihrer selbst. Die Münchner Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin Susanna Partsch hat die aufregende Vita der Barockmalerin - eines ihrer Werke ist derzeit in der Ausstellung "Verdammte Lust" im Freisinger Diözesanmuseum zu sehen - anhand jüngst publizierter Quellen in Teilen neu geschrieben. Am 20. April stellt sie ihre im Molden Verlag erschienene Biografie "Artemisia Gentileschi" in der Buchhandlung Colibris vor.

Artemisa Gentileschi, Lesung mit Susanna Partsch, Do., 20. April, 20 Uhr, Buchhandlung Colibris, Leonrodstr. 19, colibris-m@t-online.de