Von Laura Kaufmann

Alexander Vits zeigt den Winkel, in dem die Dampf-Lanze ins Kännchen gehängt werden sollte, und vier Köpfe beugen sich so gespannt über den Tisch, als stünden dort die Lottozahlen der nächsten Woche. Endlich werden sie verstehen, warum ihnen der Milchschaum zu Hause nicht so gelingt wie den Baristi im Café. Von einer Neigung Richtung drei Uhr redet Vits, von der Rollphase und der Temperatur und wie tief die Lanze im Kännchen stehen darf.