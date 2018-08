22. August 2018, 18:54 Uhr Bargeldlos zahlen Fahrscheinautomaten werden modernisiert

Ein Ticket mit der EC- oder Kreditkarte zu kaufen, ist noch immer nicht in allen Bussen und Trambahnen möglich. Wer zahlen will, braucht Münzen - und die Zahlung per Geldkarte ist mangels Nachfrage längst wieder an den Fahrscheinautomaten deaktiviert. Die Münchner Verkehrsgesellschaft ist aber dabei, die Automaten nach und nach auszutauschen, wie aus einer Antwort an die FDP im Stadtrat hervorgeht. Bis zum Jahr 2020 sollen alle Altgeräte aus den Neunzigerjahren durch neue Automaten mit Touchscreen ersetzt werden. Bei den Bussen sind 512 von 660 Geräten neu, bei der Tram sind 16 neue Automaten in den Avenio-Zügen verbaut.