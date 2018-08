27. August 2018, 19:01 Uhr Bargeld und Schmuck gestohlen Einbrecher lassen Waffen unangetastet

Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher am Sonntag zwischen 2.20 Uhr und 4.40 Uhr in einem Einfamilienhaus im Bereich Roman- / Hubertusstraße in Nymphenburg gemacht. Die Täter nutzten die Tatsache, dass der Bewohner im Urlaub war, und drangen durch einen Anbau in das Haus ein. Dort nahmen sie Uhren, Bargeld, Gold und sogar Gemälde mit. Drei Tresore für Jagdwaffen im Keller hebelten und flexten sie ebenfalls auf, ließen die Waffen jedoch unangetastet an Ort und Stelle. Offenbar wurden die beiden Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Zeugen sollen sich beim Polizeipräsidium melden.