23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Bargeld und Schmuck erbeutet Falscher Polizist legt Rentnerin herein

Ein falscher Polizist hat eine 84 Jahre alte Frau im Lehel um Geld und Schmuck betrogen. Der Wert der Beute liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Der Mann habe die Rentnerin mit einer Geschichte über Ermittlungen gegen eine Einbrecherbande eingewickelt. Auch ihr Name sei auf einem Zettel gefunden worden. Auf Nachfrage erklärte die Frau, eine hohe Summe an Bargeld in einem Bankschließfach aufzubewahren. Der falsche Polizist erklärte, das Geld der Seniorin sei wahrscheinlich gegen Blüten ausgetauscht worden. Er müsse das kontrollieren. Die Frau ging zum Bankschließfach und holte das gesamte Geld. Gegen 16 Uhr kam der Betrüger in die Wohnung der Frau, nahm das gesamte Geld und auch noch den zu Hause aufbewahrten Schmuck mit. Dazu entwendete er noch zwei Geldbörsen mit Kreditkarten und Bargeld.