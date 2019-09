Ein 77-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in der Maxvorstadt unter eine Tram geraten und schwer verletzt worden. Der Mann sei gegen 11.10 Uhr im stockenden Verkehr zwischen den Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten und habe die Tram trotz Klingeln nicht wahrgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde frontal erfasst und geriet unter das Schienenfahrzeug. Im Krankenhaus musste dem Rentner ein Fuß amputiert werden. Die Barer Straße war für etwa eine Stunde gesperrt.