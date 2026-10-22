Welche Düsternis, welche Verzweiflung! Gerade konnte man sich noch in eine Loge von Barcelonas legendärem Opernhaus Liceu hineinträumen und in dessen erlesenem Círculo die von Ramon Casas gemalten Alltagsszenen bewundern: Volksfest, Café und eine auftrumpfend elegant mit ihrem Auto durch die Nacht jagende Dame, die vier Scheinwerfer blendend hell. Doch nur eine Trennwand weiter stößt man auf ein paar düster, dunkel verhüllte Gestalten vor düsterem Hintergrund, die Gesichter kaum erkennbar. Isidre Nonell hat sie gemalt, Unterschichtsgestalten, Gitanas und Gitanos wie sie in Spanien heißen, Vertreter der Gypsies, des fahrenden Volks.