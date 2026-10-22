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Ausstellung in der KunsthalleDie Stadt der Wunder: Barcelona, Gaudí und die Moderne

Lesezeit: 5 Min.

In der Schau „Barcelona moderna“ in der Münchner Kunsthalle trifft eine Prunk-verliebte Oberschicht auf eine gerne aus dem Bewusstsein ausgeblendete Unterschicht.
In der Schau „Barcelona moderna“ in der Münchner Kunsthalle trifft eine Prunk-verliebte Oberschicht auf eine gerne aus dem Bewusstsein ausgeblendete Unterschicht.
Foto: Robert Haas

Die Schau „Barcelona moderna“ in der Münchner Kunsthalle zeigt das künstlerisch brodelnde Umfeld, in dem Pablo Picasso um 1900 aufwuchs.

Von Reinhard J. Brembeck

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Welche Düsternis, welche Verzweiflung! Gerade konnte man sich noch in eine Loge von Barcelonas legendärem Opernhaus Liceu hineinträumen und in dessen erlesenem Círculo die von Ramon Casas gemalten Alltagsszenen bewundern: Volksfest, Café und eine auftrumpfend elegant mit ihrem Auto durch die Nacht jagende Dame, die vier Scheinwerfer blendend hell. Doch nur eine Trennwand weiter stößt man auf ein paar düster, dunkel verhüllte Gestalten vor düsterem Hintergrund, die Gesichter kaum erkennbar. Isidre Nonell hat sie gemalt, Unterschichtsgestalten, Gitanas und Gitanos wie sie in Spanien heißen, Vertreter der Gypsies, des fahrenden Volks.

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Ausstellung in Freising
:Gerettet aus Trümmern: Kunstschätze aus dem Erdbebengebiet

Beim Erdbeben vor zehn Jahren in Italien gab es viele Tote, Dörfer wurden verwüstet, auch viele Kirchen. Das Freisinger Diözesanmuseum zeigt gerettete Kunstwerke, es erinnert an die Tragödie – und die tröstende Funktion von Kunst.

SZ PlusVon Reinhard J. Brembeck

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