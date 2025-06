Almaviva ist im neuen „Barbier von Sevilla“ der Pasinger Fabrik kein schmachtender Tenor, sondern eine quicklebendige Sopranistin, bei der jeder Zoll ihres Körpers ständig in Bewegung ist. Anna Galushenko hat aber auch eine wunderbar moussierende Soubretten-Stimme, die nicht minder beweglich ist. Nur die Verkleidung als betrunkener Soldat will nicht so ganz überzeugen. Verliebt in Rosina, harmoniert sie mit dem Mezzo von Julie Nemer aufs Schönste, auch sie in der den Klamauk nicht scheuenden Regie von Florian Hackspiel stets in Bewegung, fast als befänden wir uns in einer Commedia del’arte.