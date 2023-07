Der neue Barbie-Film verwandelt die Kinos in der Stadt in eine pinke Puppenwelt. Im Mathäser-Filmpalast kommt sogar Busenfreund Ken dazu - nur interessiert sich niemand so richtig für ihn.

Von Stefanie Witterauf

Alles ist pink, die Kleider, der Teppich, die lebensgroße Box, die aussieht wie eine Ladenverpackung für eine Barbie-Puppe. Am Mittwochabend verwandelt sich der Mathäser-Filmpalast in eine Kulisse wie aus dem Barbie Film, der an diesem Donnerstag in Deutschland anläuft. Sogar Barbies Liebster, nämlich Ken, ist gekommen. Okay, nicht der echte Darsteller aus Hollywood, sondern ein Mann, der in Fachkreisen auch als "bayerischer Ryan Gosling" gehandelt wird. Double Ludwig Lehner trägt einen rosa Anzug und macht Selfies mit den Barbie-Fans. In vier Kinosälen wird der neue Hollywoodstreifen bei einer extra einberufenen Preview gezeigt, die 1800 Plätze sind beinahe ausgebucht.