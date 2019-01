23. Januar 2019, 18:39 Uhr Barbara Strobl Stolz und Sicherheit

Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) kümmert sich Barbara Strobl ehrenamtlich um die Codierung von Fahrrädern, wie sie der Verein mit 7600 Mitgliedern im Raum München schon seit 20 Jahren anbietet. Der persönliche Code helfe, "Diebe abzuschrecken und den wahren Besitzer eindeutig zu identifizieren", erläutert die 50-Jährige. Als Leiterin der Arbeitsgruppe beim ADFC München muss sie dafür sorgen, dass für die zwei angebotenen Codiertermine im Monat immer ein Team bereitsteht. Außerdem engagiert sich Barbara Strobl auch noch in der Radfahrschule. Das sind Kurse für Erwachsene, in denen diese das Fahrradfahren auch in späteren Jahren noch üben können. "Es gibt viele Erwachsene, die als Kind nicht die Möglichkeit hatten, es zu lernen", erzählt Barbara Strobl. "Wenn ihnen das dann als Erwachsene gelingt, ist die Freude und der Stolz unbeschreiblich." Außerdem betreut Barbara Strobl Infostände: "Hier kommt man in direkten Kontakt mit Menschen, die man informieren und beraten will. Die Gespräche eröffnen einem immer wieder neue Horizonte und haben mich gelehrt, immer erst genau hinzuhören, bevor ich ein Urteil abgebe." Der Reiz des Engagements liegt für Barbara Strobl in den "schier unbegrenzten Möglichkeiten, Neues zu lernen", aber auch darin, "unter gleichgesinnten Menschen, kreativ und innovativ zu sein". Mitmachen lohnt sich, davon ist sie überzeugt: "Aktiv sein tut Körper und Seele gut."