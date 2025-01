Von Sabine Reithmaier

Barbara Krohn ist in vielen Arten des literarischen Schreibens zu Hause. Die Regensburger Schriftstellerin hat Lyrikbände veröffentlicht und eine stattliche Zahl an Romanen und Krimis geschrieben. In ihren ersten Jahren als Autorin konzentrierte sie sich aber vor allem auf Kurzgeschichten, die sie meist in Anthologien veröffentlichte. Aufgegeben hat sie dieses Genre auch später nicht. Davon zeugt ein neuer, lesenswerter Sammelband, der 16 ihrer Erzählungen aus drei Jahrzehnten vereint.