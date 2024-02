Von Sabine Buchwald

Barbara Heinze ist ein Naturmensch. Sie arbeitet zwar mitten in der Stadt, aber auf ihrer Webseite sieht man die Schneidermeisterin als sportliche Outdoor-Frau. In einem kurzen Promofilm klettert sie Boulderwände hoch und schwebt auf Tourenski durch eine Schneelandschaft. Ein paar Klicks weiter sieht man sie auf einem Foto in lockeren, hüfthohen Jeans, einem Trägertop, die langen Haare zusammengebunden, vor steinigem Hintergrund. Vielleicht durchquert sie eine Kiesgrube, das ausgetrocknete Isarbett oder einen Canyon am anderen Ende der Welt? Wo auch immer. Barbara Heinze ist dort, wo sie sich am liebsten aufhält, wie sie selbst sagt: unter freiem Himmel.