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Barbara Hannigan und die Münchner PhilharmonikerSchräger Witz mit der singenden Dirigentin

Lesezeit: 1 Min.

Die dirigierende Sopranistin: Barnbara Hannigan am Pult der Münchner Philharmoniker.
Die dirigierende Sopranistin: Barnbara Hannigan am Pult der Münchner Philharmoniker. Tobias Hase / mphil

Bei ihrem jährlichen Gastspiel bei den Münchner Philharmonikern führt die Dirigentin Barbara Hannigan mit Unterhaltungsmusik durch die Jahrhunderte – das begeistert.

Kritik von Rita Argauer

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Barbara Hannigan stürzt nach einem Fehlalarm-Applaus vom Podium. Fast rennend erreicht sie die Bühnenaufgangstür in der Isarphilharmonie. Die Philharmoniker spielen recht ungerührt weiter. Ein paar Takte, dann Pomp und Schlussakkord. Das Finale von Haydns Symphonie Nr. 90 birgt ein paar dieser Finten. Tut so als wäre es schon zu Ende, geht dann aber noch weiter. Applaus an falscher Stelle gehört dazu. Doch der Abgang der Dirigentin wirkt so unvermittelt, dass man sich kurz fragt, ob ihr nicht gerade vielleicht speiübel geworden ist und sie deshalb das Weite sucht.

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