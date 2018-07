25. Juli 2018, 18:49 Uhr Bar und Bühne Alte Utting eröffnet

Es ist eine Nachricht, auf die viele gewartet haben: Die "Alte Utting", das Schiff auf der Sendlinger Eisenbahnbrücke, eröffnet dieses Wochenende. Kaum hatten Betreiber Daniel Hahn und sein Team die Neuigkeit am Donnerstag veröffentlicht, bekundeten auf Facebook schon zahlreiche Nutzer ihr Interesse. Gedauert hat der Umbau eineinhalb Jahre. Der ehemalige Ausflugsdampfer MS Utting wurde vom Ammersee nach Sendling gebracht und umgebaut, zahlreiche Auflagen galt es zu erfüllen. Weswegen sich der Eröffnungstermin wieder und wieder verschob. Vor zwei Wochen feierte man aber Schiffstaufe in Sendling - seitdem heißt die frühere MS Utting also "Alte Utting". Mit den hohen Sicherheitsauflagen begründen es die Betreiber, dass sie zunächst drei Euro Eintritt verlangen werden. Am Donnerstagnachmittag geht das Eröffnungswochenende los, dann wird es Drinks mit einem wohl einzigartigen Blick über die Stadt geben. Am Bug und am Heck des Schiffs sollen Essensstände bereitstehen, der Maschinenraum soll zur Kleinkunstbühne werden. Das Schiff wird im Regelbetrieb voraussichtlich sieben Tage die Woche geöffnet sein, mit einem Mittagstisch und abendlichem Barbetrieb, am Wochenende auch zum Frühstück.