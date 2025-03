Eine Bar, die keine Boazn ist, hat Sendling noch gefehlt. Das dachten sich auch Maximilian Schwarz und Alexander Hahn, die gezielt in diesem Viertel nach geeigneten Räumlichkeiten für ihr erstes gemeinsames Lokal suchten und an der Ecke Impler- und Valleystraße fündig wurden. Tagsüber kann man im Franz Mittag essen und Kaffee trinken, vor allem aber ist es ein Ort für den gepflegten Feierabenddrink.

Ob Wein oder Cocktail, Schwarz und Hahn können bestens beraten. Sie kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit hinter der Bar des Hotel Lux. Von der Hotellerie über Fine Dining und Catering bis zum Marktstand haben die beiden so ziemlich alles gesehen, was die internationale Gastronomie zu bieten hat. Weil aber zuletzt die Bar ihr Metier war, haben sie die Speisen im Franz auf die Getränke abgestimmt und nicht andersherum.

Hahn ist Sommelier und hat den Weinschrank vorrangig mit Weinen aus Deutschland und Österreich bestückt. Dazu gibt es eine kleine Bistro-Karte mit französischer Zwiebelsuppe, Elsässer Flammkuchen oder Rindertatar. Von den Kuchen bis zur Einrichtung ist hier alles selbst gemacht (Franz, Valleystraße 19, Mittwoch bis Sonntag 12 bis 22 Uhr, Telefon 089/68970991).

Aus einem Container heraus eine Sauerteigbäckerei zu betreiben, ist schon ein Kunststück. Nach etwa eineinhalb Jahren ist Marie Herrmann ihre Backstube im Atelierpark am Bahnwärter Thiel aber doch zu eng geworden. Ein neuer Standort im selben Viertel sollte es werden, der Stammgäste wegen und weil sie sich so sehr mit der Isarvorstadt identifiziere, sagt Herrmann. Jetzt ist ihr Bageri in der Adlzreiterstraße zu Hause.

Neu sind die Sitzplätze drinnen und draußen, sodass man Kardamomknoten und Käsesemmeln jetzt auch mit einem Kaffee vor Ort genießen kann. Demnächst sollen Brezen und Plunder dazukommen. Doch erst, sagt Herrmann, müsse sich der Sauerteig an die neue Umgebung gewöhnen: „Obwohl wir nur ein paar Straßen weiter sind, verhält er sich anders als im Container“ (Bageri, Adlzreiterstraße 21, Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 8.30 bis 16 Uhr).

Für den Münchner Ernährungsrat e.V. sind „Regionalität“ und „Nachhaltigkeit“ keine Trendbegriffe, sondern Grundvoraussetzungen für sein Arbeitsziel: „Gutes Essen für alle.“ Jetzt hat der Verein den Good Food Guide herausgebracht, der ab sofort jährlich erscheinen soll. Auf rund 70 Seiten kann man nachlesen, wo man in München nachhaltig einkaufen und essen gehen kann, welche Anlaufstellen es für Foodsharing gibt, was die verschiedenen Bio-Siegel bedeuten und welche Tomatensorten es jetzt zu kaufen gilt (Good Food Guide, kostenlos als Print-Version in ausgewählten Biomärkten und Lokalen oder digital zum Download über www.muenchner-ernaehrungsrat.de).