Einst schredderte sich das Kunstwerk während einer Auktion in London selbst. Nun stellt das MUCA „Girl Without Balloon“ zum Valentinstag aus.

Von Evelyn Vogel

Das Zeugnis einer der spektakulärsten Fälle in der Kunstwelt in jüngeren Zeit kommt nach München: Das Original „Girl Without Balloon“ des Street-Art-Künstlers Banksy. Das einst bei einer Auktion geschredderte Werk zeigt das MUCA vom 14. Februar an im Bunker in der Hotterstraße.