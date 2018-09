4. September 2018, 18:47 Uhr Bankgeheimnis Neues Lebensgefühl

Der Platz vor dem Ruffini-Kiosk in Neuhausen war lange Zeit leer. Seit Angie Spranz dort ein Café eröffnet hat, treffen sich Nachbarn und Fremde

Von Gerhard Fischer

Das Café an der Ruffinistraße ist heute ein Treffpunkt für Menschen aus der Nachbarschaft und Fremde. (Foto: Robert Haas)

Viele Jahre war da nichts. Der Platz vor dem Kiosk an der Ecke Nymphenburger Straße und Ruffinistraße war so leer wie ein Schachbrett ohne Figuren. Gut, kurz vor Weihnachten wurden hier Christbäume verkauft. Aber sonst: immer bloß blanke Platten.

Vor ein paar Monaten änderte sich das. Tische, Stühle und Bänke standen plötzlich vor dem Kiosk. Viele Leute setzten sich hin, sie tranken Cappuccino und aßen Panini, sie redeten und lachten. Man fühlte sich wie im Süden.

Zwischen den Menschen fiel eine schlanke, grauhaarige Frau auf, die den Kaffee und die Brötchen servierte. Sie rauchte und trank Espresso, und sie war immer da: Angie Spranz, die das Café im Kiosk seit April betreibt. "Angie ist die Beste", sagt eine ältere Frau, als man sich eines Tages auf eine der Bänke setzt.

Angie Spranz hat dem Platz an der Ecke Nymphenburger Straße und Ruffinistraße neues Leben eingehaucht. (Foto: Robert Haas)

Es ist ein heißer Sommertag und es riecht ein bisschen verbrannt. "Kaffeepulver", sagt Angie Spranz und deutet auf einen kleinen Behälter am Nebentisch, aus dem Rauch in die Höhe steigt. "Wenn man es anzündet, hilft es gegen Wespen."

Sie habe lange in Italien gelebt, sagt sie, und dort sei die Kombination Kiosk und Café gang und gäbe. Als sie zurück nach Deutschland kam, pachtete sie zunächst ein kleines Café in der Nymphenburger Straße in Neuhausen. Aber irgendwann war klar, dass dort Schluss sein würde. Martin Pohl hörte das, und er stand eines Tages bei Angie Spranz im Laden. Pohl ist der Betreiber des Kiosks an der Ecke Nymphenburger und Ruffinistraße, die beiden kennen sich seit mehr als 20 Jahren. "Er fragte mich, ob ich nicht bei ihm einsteigen wolle - wir hatten die Idee früher schon mal", erzählt Angie Spranz.

Bürokratisches musste geklärt werden: Nutzungsänderung, Denkmalschutz und so - aber am 1. April 2018 konnte das Café im hinteren Teil des urigen Kiosks, der mal eine Wartehalle für Bus- und Trambahnfahrgäste gewesen ist, eröffnet werden. Gemeinsame Mieter waren jetzt Angie Spranz und Martin Pohl. Sie nannten ihr Geschäft "Cinque Panini".

Spranz hat sich eine Zigarette angezündet. Aber im nächsten Moment steht sie auf, geht in das Café - übrigens, auch drinnen gibt es Plätze - und kommt mit der Speisekarte zurück. "Schau, das bieten wir an", sagt sie. "Kaffees, Eiskaffee, Flammkuchen, Panini, Croissants, Tramezzini." Fast alles macht Angie Spranz selbst. Sie steht jeden Tag um halb vier Uhr auf, sie kocht und belegt Brote, und um sechs Uhr macht der Laden auf. Nach Hause kommt sie spätabends. "Wir haben so lange geöffnet, so lange hier Gäste sitzen", sagt sie.

Sa'sa Kanzler führt Angies Hund spazieren. (Foto: Gerhard Fischer)

Und es sitzen fast immer Gäste da. "Unser Café ist total gut angenommen worden", sagt Angie Spranz. "Viele sagen, der Platz hier sei so toll - und dass er endlich belebt wird." Sie wolle Menschen zusammen führen, sagt Spranz: Nachbarn aus Neuhausen, aber auch Fremde, die zufällig vorbeikommen und sich zum ersten Mal begegnen. Der Platz sei dafür geschaffen.

Ihr Blick schweift über den Platz und bleibt an einem Glaskasten mit Büchern hängen. "Unser Bücherschrank macht das Ganze rund", sagt sie und lächelt. Kurz nachdem Angie Spranz ihr Café eröffnet hatte, stellte das Kunstzentrum "Machwerk" den Bücherschrank hier auf. Man kann Bücher rausnehmen und reinstellen. Man kann sie auch behalten, wenn man sie gelesen hat. Wie es einem gefällt. Er passt gut zu dem neuen Lebensgefühl an diesem Platz.

Ein paar Stunden später, es ist 21 Uhr, sitzt auch Sa'sa Kanzler vor dem Cinque Panini. Sa'sa ist ihr Spitzname. "So kennt mich jeder im Viertel", sagt sie. Anfangs habe sie am Kiosk nur Zigaretten geholt, sagt die 30-Jährige. Aber dann sei ihr der Hund aufgefallen. Eine Schäferhund-Mischung. Über den Hund habe sie das Frauchen, Angie Spranz, kennen gelernt. Dann habe sie den Hund ausgeführt. Und jetzt sei sie Stammgast beim Cinque Panini.

"Es ist sehr familiär, und die Klientel ist bunt - von jung bis alt", sagt sie. "Manchmal ergeben sich interessante Gespräche, manchmal kann man auch nur rumblödeln und entspannen." Sie habe ansonsten ein bisschen Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen, sagt sie. "Viele Leute ignorieren mich auch, weil ich anders aussehe." Ein bisschen punkig halt, offenbar zu extravagant für Neuhausen. "Aber an diesem Platz wurde ich sofort aufgenommen", sagt Sa'sa Kanzler. "Hier spricht jeder mit jedem."