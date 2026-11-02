Was junge Hörerinnen und Hörer bewegt? Herzschmerz, gescheiterte Pläne, Rausch in exzessiven Partynächten etwa. Davon handeln die Songs der Münchner Indie- Pop -Band Mola. Es geht aber auch um gesellschaftliche Erwartungen an Frauen und weibliche Selbstbestimmung. Zum Beispiel im Song „Mama“. Ein Lied über eine Frage, die viele junge Frauen beschäftigt, aber selten so offen gestellt wird. Wir haben die Sängerin Isabella Streifeneder gefragt, was sie wirklich denkt.

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SZ: Warum willst du keine Mama sein?

Isabella Streifeneder: Ich singe diese Zeile, aber das ist keine biografische Aussage. Ich habe persönlich nicht mit dem Thema abgeschlossen. Das Letzte, was der Song ist, ist ein Aufruf dazu, nicht Mama zu werden.

Sondern?

Im Song geht es um Selbstbestimmung. Es geht um Selbstermächtigung und darum, die Gesellschaft zu piksen mit dieser Thematik. Als wir „Mama“ geschrieben haben, war mir direkt klar: keine Diskussion, der muss auf die Platte.

Warum?

Es ist eine provokante Abhandlung, einfach mal herausschreien: „Ich will keine Mama sein.“ Und schauen, was es bei den Menschen auslöst.

Was löst der Song bei Menschen aus?

Ich habe eine Nachricht auf Instagram bekommen von einer Person, die gesagt hat, dass sie einen Kinderwunsch hat und sich vom Song getriggert fühlt. Da bin ich ins Gespräch gegangen und habe erklärt, dass es nicht darum geht, Mütter zu shamen. Mütter machen den krassesten Job, den man in dieser Gesellschaft machen kann, und tragen so eine große Verantwortung. Ich habe den krassesten Respekt vor Mamas.

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Selbst als Frau merkt man immer wieder, wie sehr man durch gesellschaftliche Rollenbilder sozialisiert wurde und wie wichtig es ist, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, um sich davon loszulösen.

Das Thema beschäftigt mich. Ja, irgendwie ist ein Kinderwunsch da. Gleichzeitig habe ich Angst, dass ich eine schlechte Mutter bin. Ich habe aber nur dieses Zeitfenster. Und ich frage mich: Ist es eine Fehlentscheidung, mich jetzt auf meine Karriere zu fokussieren? Aber ich habe so hart an unserer Band gearbeitet. Und ich frage mich: Wenn ich ein Kind bekomme, bin ich dann raus? Kann ich dann überhaupt noch so arbeiten wie jetzt?

Passt eine Mutterschaft nicht in die Musikindustrie?

In der Musikbranche sollst du als Frau immer jung und sexy sein. Und Mamas gelten nun mal nicht als jung und sexy. Mamas sollen am Kinderspielplatz sitzen und nicht auf der Bühne stehen. Die Industrie will dich vermarkten, will, dass du fit bist und performst.

Was würdest du beibehalten wollen, wenn du dich doch dazu entscheidest, Mutter zu werden?

Meinen Beruf. Er gibt mir die Möglichkeit, mich auszudrücken. Musik machen ist letztlich was krass Egozentrisches, weil ich mich ja um mich drehe, um meine Gefühlswelt. Aber ich glaube, dass ich das ein Stück weit auch brauche. Wenn ich Mama werde, bräuchte ich den Kompromiss, dass ich auch noch als Sängerin von Mola existiere. Unabhängig von meiner Rolle als Mutter, als unabhängige Person mit Wünschen, Träumen und Bedürfnissen.

Wie schaffst du es, dich von der Erwartung loszulösen, dass sich Frauen immer Kinder wünschen?

Ich bin da auch noch weit entfernt. Ich weiß nicht, ob man da je ankommt. Ich setze mich mit der Thematik auseinander in dem Sinne, dass ich versuche, auseinanderzudividieren, was mein Verständnis von Mutterschaft ist und was mir die Gesellschaft in den Kopf gehauen hat.

Welches Bild hast du von Mutterschaft?

Einerseits habe ich das von der Gesellschaft eingeprägte Bild der fürsorglichen, lieben Mami. Andererseits denke ich auch an Verantwortung und gesellschaftlichen Druck. Wenn es Probleme mit Kindern gibt, wird ja immer gefragt: Was ist mit der Mutter? Die muss ja ihren Job verkackt haben. Ich denke aber auch an meine Mama, die mich sehr jung bekommen hat und viel aufgeben musste. Sie sagt immer zu mir: „Isa, mach dich frei von meiner Erfahrung als Mama.“

Geht das?

Ich habe das Privileg, dass ich aus einer Familie komme mit extrem vielen lauten und willensstarken Frauen. Das heißt, ich denke an etwas Kraftvolles, Freidenkendes, was mir gegenüber nicht immer betüdelnd war, mir aber immer vermittelt hat, dass ich laut sein und meinen Weg gehen soll.

Du hast erzählt, dass du zu deinem Song vereinzelt Kritik bekommen hast. Wie hat der Rest reagiert?

Ich habe von Mamas bis Nichtmamas viel Anfeuern erlebt. Die gesagt haben: „Geil, danke!“ Frauen und auch gerade Mamas verstehen die Message des Songs. Und letztendlich fühlen sich Frauen vom Song mehr angesprochen als Männer.

Sollten sich nicht auch Männer angesprochen fühlen?

Ich glaube, dass es schwieriger ist, Empathie zu entwickeln, für etwas, das mit deiner Lebensrealität nichts zu tun hat. Von männlichen Musikern weiß ich oft gar nicht, ob sie Papas sind, weil das kein Thema ist. Für Frauen ist es eine viel grundlegendere Entscheidung. Und sie stehen für egal welche Entscheidung gesellschaftlich viel mehr in der Kritik. Ich glaube, wir sollten insgesamt daran arbeiten, dass wir Empathie entwickeln für andere Lebensrealitäten. Auch deswegen wäre es schön, wenn der Song auch Männer zum Nachdenken anstoßen würde.