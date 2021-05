Von Sabrina Ahm

Die Drums legen vor, es surrt ein leichter Pop-Rhythmus herein und aus dem Hintergrund gesellt sich eine E-Gitarre dazu. Mit dem Satz "Laufe durch die Stadt, hab schon wieder viel gesoffen..." leiten twiceasmad ihre kürzlich erschienene Single "Plastiktüte in der Morgenröte" ein. Twiceasmad sind Fabian Fremuth, 22, und Vitus Lindbüchl, 21, die seit 2017 zusammen Musik machen.

Viel hat sich getan seit den Anfängen des Duos, besonders ihre Musik "pendelt sich langsam ein", sagt Fabian. Spätestens seit ihren letzten beiden Songs können die beiden jungen Männer im Deutschpop verortet werden, obwohl sie selbst sich nicht gern auf ein Genre festlegen lassen. Was beide ziemlich verwundert, sei, dass ihre Inspirationen aus völlig anderen Ecken stammen. "Die Grundidee ist dann aus ganz anderen Genres rausgezogen, aber im Endeffekt wandle ich das dann immer in unseren Stil um. Das ist einfach unsere Schiene, wo wir uns gefunden haben, und da arbeiten wir ganz verschiedene Einflüsse ein", beschreibt es Vitus.

Das Produzieren nehmen beide gleichermaßen in die Hand, beide singen, beide schreiben und es geht - das lässt sich schnell bemerken - den beiden um den gemeinsamen Spaß. Auch alles um die Musik herum geschieht in einer reinen "Freundschaftwirtschaft", wie Fabian es nennt. Denn aus ihrem Freundeskreis bekämen sie Unterstützung beim Produzieren, bei den Live-Auftritten und bei allem, was es eben noch so braucht, dafür sind sie besonders dankbar.

Nicht nur ihr Arbeitsprozess zeigt, dass die beiden jungen Männer ziemlich sozial unterwegs sind. Auch für ihre Liedtexte lassen sie sich gern von ihrem Umfeld inspirieren. "Wir sind gern unter Menschen und uns beschäftigen Menschen und eben auch die Beziehung zwischen und mit Menschen. Deswegen schreiben wir eben darüber", erklärt Vitus schlicht. Vor allem Fabian widmet sich den Fragen: Wie gibt man sich? Wie ist man wirklich? Dieses Verhältnis zeigt sich besonders in dem Song "Schwarzlicht".

Abgesehen von Menschen steckt auch ganz viel von München in der Musik des Duos. "Wenn es um Orte geht, dann beschreibt das auch immer einen Ort in München", sagt Vitus. Und wenn nicht, dann stecke in jedem Lied aber trotzdem immer ein Moment, der zu einem Ort in München gehört. Und so beschreibt Vitus, wie er morgens angetrunken mit Freunden über den Marienplatz lief und das der Moment des Tracks "Plastiktüte in der Morgenröte war".