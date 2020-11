Von Max Fluder

Es ist die Stimme, die hängen bleibt. Einen Eindruck davon, was man mit ihr alles anstellen kann, bekommt man von Sophia Zoe Dimaratos. Zusammen mit dem Bassisten Joe Langel und dem Drummer Daniel Stockhammer tritt sie als Band auf. Sophia Zoe & The Naked Groove, so der Name. Und hört man Sophia Zoe nun beim Singen zu, dann geht es einem unter die Haut, als dränge ihr raumfüllender, souliger Gesang ins Herz. Gefühl steckt in den Zeilen, vielleicht ein wenig Melancholie - und man vermutet auch einiges an Lebenserfahrung rauszuhören, das aufs Timbre durchgeschlagen hat.

‹ › Besetzung: Sophia Zoe Dimaratos (Gesang), Joe Langel (Bass), Daniel Stockhammer(Drums) Stil: Soul-Pop Aus: München Seit: 2020 Internet: www.instagram.com/sophiazoe_naked_groove Bild: Justin Lichterfeld Wird geladen ...

Wobei man hier nicht von der Lebenserfahrung aufs Alter schließen sollte: Sophia Zoe ist 20. Ihre beiden Bandkollegen sind älter, Daniel ist bald fertig mit seinem Studium an der Musikhochschule, Joe spielt - wenn die Welt nicht gerade in einem Zustand ist, der einen unentwegt auf Infektionszahlen starren lässt - viele Konzerte für den SWR. Was sie eint: "Wir haben alle das gleiche Maß an Liebe für Musik", sagt Joe - und vermutlich war es auch die Freude am Wir-Gefühl.

Sophia Zoe und Joe haben sich bei einer Jam-Session im Westendkeller kennengelernt. Sophia Zoe sagt: "Ich kannte keinen Musiker mit so einer geilen Bühnenpräsenz." Später stieß Daniel dazu und komplettierte das Soul-Pop-Trio, dessen Name übrigens aus der Chemie zwischen den Dreien hervorgeht. Wenn sie miteinander jammen, sei nur der Groove die Wahrheit, sagt Joe.

Gerade spielt die Band Songs ein, die auf ein altes Album von Sophia Zoe zurückgehen, damals war sie noch alleine am Piano zu hören. Die Texte schreibt sie, oft reflektiert sie Erlebtes. "In einem Song bist du für einen Moment unendlich", sagt Zoe, die auch Philosophie studiert. Zu einem Song ist bereits ein Video erschienen, das vor dem Shutdown aufgenommen wurde. "Fish in the Sea" erzählt davon, sich von Zwängen zu befreien - und ist eine gute Gelegenheit, dem leicht verspielten, aber stringenten Bassspiel und dem bewusst zurückhaltenden, an einigen Momenten aber virtuos aufbrausenden Drums zu lauschen.

Gedreht wurde das Video von Bekannten, die in der Filmbranche arbeiten. Es sieht gut aus. Nur veröffentlichten sie es genau während des ersten Shutdowns. Aus dem Durchstarten wurde nichts; sie sind trotzdem bereit, "sitzen auf heißen Kohlen", sagt Daniel. "Morgen könnte es losgehen."