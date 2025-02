Eine Karaoke-Bar in Italien, Familienurlaub in Caorle, ein achtjähriges Mädchen, das ihren Lieblingssong „My Heart Will Go On“ von Céline Dion singt. Menschen halten plötzlich inne, hören auf, sich zu unterhalten, um der glockenhellen Stimme am Mikrofon zu lauschen. Nach den letzten Tönen gibt es großen Applaus. Was klingt wie der Einstieg von „Highschool Musical“, ist in Wahrheit das Entfachen einer musikalischen Leidenschaft einer jungen Münchner Sängerin. Zu ihrem ersten Auftritt sagt Marina Marie , 24, heute: „Das war für mich ein toller und emotionaler Moment, weil ich da erkannt habe, dass es mich total erfüllt. Mir war auch nicht bewusst, wie sehr ich andere berühren kann.“

„Auf Deutsch zu singen, ist für mich noch mal viel persönlicher, fast entblößend."

Knapp 16 Jahre später ist Marina Marie, die mit richtigem Namen Marina Vogel heißt, nicht mehr in italienischen Karaoke-Bars, sondern auf Münchner Bühnen unterwegs. Seit gut einem Jahr hat sie regelmäßig Auftritte, etwa im Bahnwärter Thiel, beim Tunix Open Air, in der Für Freunde Bar oder in der Alten Utting. Und begeistert dort ihr Publikum mit ihrer klangvollen Stimme, aber auch mit ihren gefühlvollen und persönlichen deutschen Texten.

Dabei singt die Münchnerin, deren Sprechstimme genau so klar und empathisch klingt wie ihre Gesangsstimme, erst seit Kurzem auf Deutsch. Freunde mussten sie erst davon überzeugen, es doch mal mit Texten in ihrer Muttersprache zu versuchen: „Den ersten Song auf Deutsch hatte ich ungefähr ein Jahr in der Schublade liegen, bevor ich mich überwinden konnte, ihn zu veröffentlichen“, sagt Marina. „Auf Deutsch zu singen, ist für mich noch mal viel persönlicher, fast entblößend. Hinter dem Englischen habe ich mich unbewusst ein bisschen versteckt“.

„Irgendwie Verloren“ heißt dieser erste deutsche Song von Marina Marie. Darin geht es um ein Thema, das sicherlich viele junge Menschen betrifft, aber worüber man vielleicht nicht so gerne spricht, sagt Marina: „Dieses Gefühl der Mitte-20er, vielleicht nicht ganz zu wissen, wohin man gehört und was man mit seinem Leben anfangen soll.“ Eine „Quarterlife Crisis“ also, in der auch Marina bereits steckte und die sie mit Songzeilen wie diesen beschreibt: „Hab so viele Visionen. Rede mir ein ich denk einfach zu groß. Und zweifle wieder dran. Frag mich wann komm ich endlich an.“ Persönliche Gefühle und Gedanken, die sie mit ihrem Publikum teilen möchte, um zu zeigen, dass niemand mit diesem Thema alleine ist.

Passend zur „Quarterlife Crisis“ mutet auch die musikalische Stimmung des nostalgischen Deutschpop-Songs an: Melancholisch liegt Marinas Stimme über einem langsamen Beat. „Nostalgie begleitet mich schon mein Leben lang“, sagt Marina. „Ich bin generell ein sehr emotionaler, tiefgründiger und nachdenklicher Mensch.“ Eigenschaften, die sich in ihrer Musik und in ihren Lyrics widerspiegeln.

Extraversion und „im Mittelpunkt stehen“ sind dagegen Merkmale, mit denen sich Marina normalerweise nicht identifiziert. „Auch weiterhin möchte ich an meiner Bühnenpräsenz arbeiten“, sagt sie. „Meine Mission ist es, mich noch mehr zu trauen, noch selbstbewusster aufzutreten und noch mehr aus mir herauszukommen.“ Stärker als diese kleine, sympathische Unsicherheit ist jedoch Marinas Drang, auf der Bühne zu stehen und „meine Gefühlswelten zu teilen und sie nicht nur mit mir selbst herumzutragen. Und wenn ich damit auch noch andere Leute berühren kann, ist das die schönste Bestätigung, die es gibt.“

Marina Marie

Stil: Singer-Songwriter, Pop

Besetzung: Marina Vogel

Aus: München

Seit: 2022

Internet: www.instagram.com/xmarinamarie/

Junge Leute

