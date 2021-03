Von Johanna Schmidt

Mit 17 hatte Linda Antonia Heue schon ihren ersten Plattenvertrag. Heute - sieben Jahre später - ist sie als Independent-Künstlerin unterwegs und um einige Erfahrungen reicher. "Die Plattenfirmen wollten mich und meine Musik unter einem Image verkaufen, in dem ich mich selbst nicht sehe. In Richtung Schlager und Püppchen", reflektiert die 23-Jährige, die mal in der vierten Staffel des Castingformates "Voice of Germany" zu sehen war, heute.

Eine Veranstaltung des Rap-Kollektivs FreeMindMonaco vor etwa zwei Jahren sorgte dann dafür, dass Linda heute die Musik macht, mit der sie sich wohlfühlt und in der sie sich ausdrücken kann. Dort lernte sie Leon Roithmaier kennen, der unter dem Namen "XavTheArtist" selbst veröffentlicht und als Produzent tätig ist. Eigentlich wollten die beiden nur zusammen Musik machen, kurze Zeit später sind sie dann ein Paar. "Mir hat immer jemand gefehlt, der versteht, wo ich mit meiner Musik hin möchte. Vor allem, weil ich ja nicht selbst produzieren kann. Wenn Leon und ich gemeinsam Songs entwickeln, wissen wir beide, wo wir damit hinwollen. Ohne viel darüber zu sprechen."

Stil: Pop, Rnb Besetzung: Linda Antonia Heue, Leon Roithmaier, Jonas Roithmaier Aus: Bad Tölz Seit: 2019

Ende letzten Jahres fassten die beiden dann den Entschluss, nach Utrecht zu ziehen. Linda brauchte für ihren Bachelor in Wirtschaftspsychologie noch ein Auslandspraktikum und Leon wollte raus aus München. Die Entscheidung für die Niederlande war dann eine spontane, die Leon und Antonia beim Glühweintrinken fällten.

Hier arbeiten sie weiter an Musik, auch mit der Hilfe von Leons Bruder Jonas. Der ist ebenfalls als Produzent tätig. Primär mixt und mastert er, kümmert sich aber auch mit Linda zusammen um das Marketing. Die Songs, die aus der Zusammenarbeit der drei entstehen, gehen mal in Richtung R 'n' B, mal kommen eher elektronische Parts durch und mal geht es in Richtung US-Rap mit Lofi-Beats. Die Musik, die entsteht, spiegelt immer das wieder, was die drei gerade beschäftigt. Musikalisch oder emotional. Gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Auf die Frage, ob sie und Leon denn mal streiten, wenn sie immer aufeinanderhocken, sagt Linda: "Wir sind eben beide Widder. Das sagt ja schon fast alles."

Der am letzten Freitag erschienene Track "Time of my Life" oszilliert dabei zwischen Wohlfühl-Sommervibes und poppiger Ballade. Alle drei wollen sich weiter ausprobieren. Linda und Leon vielleicht auch, in dem sie noch einmal umziehen. Portugal wäre für sie auf jeden Fall eine Option. "Musik machen kann man ja zum Glück überall", sagt Linda.