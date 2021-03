Von Lisa Miethke

Juliet Lock möchte sich nicht in ein Genre stecken lassen. Das hört man in ihren Songs, die mal nach Singer-Songwriter klingen, mal nach Downtempo-R & B. Über allem schwebt ihre Stimme, soft, unaufgeregt und mit so persönlichen Texten, dass sie auch ihrem Tagebuch entsprungen sein könnten.

"Für mich gibt es keine heilere Welt als meine Musik", sagt Juliet, 19, dabei muss sie lachen, weil das so "romantisiert und blöd" klinge. Oft schreibt sie nächtelang an ihrer Musik, verliert sich in ihren Texten und bemerkt die vergangene Zeit erst dann wieder, wenn es plötzlich hell vor ihrem Zimmer wird. "Die beste Musik entsteht bei mir richtig unglamourös in Jogginghose auf dem Bett, meistens geht's mir scheiße", reflektiert Juliet. Sie muss lachen nach diesem Satz.

‹ › Stil: Singer-Songwriter Besetzung: Juliet Lock Aus: München Seit: 2019 Internet: www.instagram.com/juliet_lock_ Bild: privat Wird geladen ...

Juliet wuchs in einer sehr musikalischen Familie auf, ihre Mutter sang bereits mit ihr, als Juliet erst zwei Jahre alt war. Dann trat sie erfolgreich bei vielen Gesangswettbewerben auf, gründete in der Schule die sechsköpfige Rock-Pop-Band Lowdown. Mit der Band zusammen spielte sie viele Auftritte, trat bis vor Corona auch auf Hochzeiten auf.

Heute produziert die Deutsche mit britischen Wurzeln ihre eigene Musik im Alleingang, bisher hat sie vier Songs veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf ihrer sanften Stimme, die an Billie Eilish erinnert, oft begleitet von melodischen Harmonien und langsamen Beats im R & B-Stil. Unverkennbar sind auch die minimalistischen Züge, die Reduktion auf starke Vocals und langsamen Rhythmus. "Ich finde nicht, dass Musik komplex sein muss und tiefgründig, um gut anzukommen", sagt Juliet. Wichtig sei ihr aber, alles selbst zu machen, von den Texten über die Aufnahme bis hin zum Mastern.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Lange dachte sie auch über ein Studium der Musikproduktion statt, die Wahl fiel letztlich aber auf Jura: "Ich hatte Angst, dass für mich die Kreativität verloren geht, wenn ich die Musik für mich so ein bisschen verwissenschaftliche. Außerdem steckt in mir schon auch ein kleiner Spießer", gibt Juliet zu und lacht, aber man könne ja beides sein, Nerd und Kreative.

Zusammen mit The Pepperwoods, einem Indie-Rock-Duo, hat Juliet nun den neuen Song "Don't you see" veröffentlicht, in dem ihre einzigartige Stimme zur Geltung kommt. Dabei möchte man mitwippen, mittanzen und mitsingen, aber vor allem möchte man eines: mehr davon hören.