Rap kommt von unten, aus den Ghettos. Aus der Kriminalität, der Polizeigewalt und dem Drogenmissbrauch. Es war lange Zeit die Musik der Marginalisierten, die Themen waren die der Randgesellschaft. München aber ist wohlhabend, sicher. Fast schon zu kuschelig für Hip-Hop. Also: Kann München Rap? "Es ist schwierig", sagt Josh Hagedorn. Zusammen mit Timmy Lechner und Mike Nwabuisi Ezeala bildet er die Aroza Crew . Seit 2017 rappen sie und produzieren Beats zusammen. In München sei es schwierig, aber möglich. Denn eine Voraussetzung gibt es: Man müsse die richtigen Leute finden. Wie sich die drei Rapper gefunden haben? Über die Schule. Und den Basketball. Gerappt haben sie nur nebenbei, bis es dann ernst wurde.

Ihr Studio liegt im Stadtviertel Berg am Laim. Es ist eine längliche Kammer: rote Wände mit Schallschutz, ein ausgeblichenes Sofa, ein Rechner zum Samplen und mischen, auf dem Boden liegen Chipskrümel. In der Ecke steht prominent eine Schallplattensammlung: Material zum Samplen und Vorbilder, von Stevie Wonder über The Temptations bis Kendrick Lamar. Besonders für Mike ist Kendrick eine Ikone, er schaffte, sich dem Mainstream entgegenzustellen, und wurde mit seiner Haltung und seiner Musik selbst zum Mainstream. Mit ihrer Musik gehen Aroza auch gegen die Masse. Rap in Deutschland ist meistens mit Trap unterlegt. Und auf Deutsch. Die Aroza Crew rappt auf Englisch, ihre Beats sind unterschiedlich. Sie lassen sich von den alten Größen des Hip-Hops inspirieren, verbinden Einflüsse des East- Coast- und West-Coast-Hip-Hops. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Auch Reggae- und Soul-Einflüsse sind dabei. Bis jetzt haben sie vor allem Old-School-Hip-Hop gemacht, darauf möchten sie sich aber nicht beschränken. "Wir machen alles - außer Metal", sagt Mike. Er und die anderen beiden überlegen zum Scherz, wer welchen Metal-Part übernehmen würde.

‹ › Stil: Hip-Hop Besetzung: Josh Hagedorn, Timmy Lechner, Mike Nwabuisi Ezeala (allesamt Rap-Gesang und Beats) Aus: München Seit: 2017 Internet: www.instagram.com/arozacrew/ Bild: privat Wird geladen ...

In ihrem Song "On the Highway" kommen leichte Soul- und Funk-Anklänge durch, der Beat orientiert sich an dem Hip-Hop der frühen und mittleren Neunzigerjahre. Jeder der drei Rapper bekommt seinen eigenen Rap-Part mit einem jeweils leicht modifizierten Beat. Verbunden werden die individuellen Teile mit einer Hook-line, in diesem Fall einem rauchigen, fast schon kratzigen Sprechgesang. Ihre Themen: der Weg zum Erfolg, das Musikgeschäft, aber besonders auch ein Rassismus, dem sie im Alltag begegnen. "Man wird immer noch anders behandelt, wenn man anders aussieht", sagt Timmy, es sei nicht so schlimm wie im berüchtigten Compton, aber immer noch ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen. "Wenn du das in der Musik verpackst, dann fühlen die Leute das vielleicht eher."

Ihre Gründe, Musik zu machen, sind unterschiedlich, teilweise auch sehr persönlich. Mike bringt es gut auf den Punkt: "In Musik steckt sehr viel Macht. Die Menschen hören dir eher zu, wenn du Musik machst. Wir wollen der Welt zeigen, dass Old-School und Funk noch leben, dass es 'peace, love and harmony' auf dieser Welt noch gibt - noch geben muss." Auch für Josh und Timmy ist Musik der Antrieb im Leben. Josh sagt: "Freestylen hat mir so krasse Energien gegeben".

Jeder ihrer Songs habe eine "message". Das Wort Botschaft trifft es nicht ganz, vielmehr geht es ihnen darum, dass die Menschen etwas verinnerlichen, nicht mehr in ihrem Alltagstrott gefangen sind. Auf der Bühne fühlt sich die Crew am wohlsten. "Unsere Stärken liegen in der Performance", sagt Timmy. Bald wollen sie wieder eine Show für ihre Freunde auf die Bühne bringen, zu sehen sind sie am 9. November beim "Sound of Munich Now"-Festival von SZ und Feierwerk. An einem Album arbeiten sie auch gerade. Und wer weiß: Vielleicht taugt München doch zur Rap-Stadt? Ihre Videos zumindest dreht die Aroza Crew in München. Auch wenn sie auf einem Gelände schon einmal gebeten wurden, doch bitte woanders zu drehen. Von der Polizei.