Die Bamberger Symphoniker unter Chefdirigent Jakub Hrůša, hier bei einem Konzert in Prag.

Beim Gastkonzert in der Münchner Isarphilharmonie glänzen die Bamberger Symphoniker - kein Wunder, dass der Vertrag ihres Chefdirigenten Jakub Hrůša soeben um drei Jahre verlängert wurde.

Von Klaus Kalchschmid, Bamberg

Was für herrliche Gegensätze konnte man beim Gastspiel der Bamberger Symphoniker unter Jakub Hrůša in der Isarphilharmonie mit Mitsuko Uchida als Solistin erleben. Sie spielte das B-Dur-Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven mit so glasklar kalligrafischer Feinheit und Präzision des Tons wie der Phrasierung, dass man sich wundern musste, wie es möglich ist, solche Klänge einem Steinway zu entlocken.