Bamberger LiteraturfestivalÄltere Herren (fast) unter sich

Ein Festival sei immer ein Kompromiss, sagt der Autor, Schirmherr, Gästebetreuer und Moderator Nevfel Cumart über das Bamberger Literaturfestival.
Das elfte Bamberger Literaturfestival  BamLit  glänzt mit großen, aber wenigen weiblichen oder jungen Gästen auf den Podien. Wie ist das zu erklären?

Von Andreas Thamm

Ist Bamberg eine Stadt der Schriftsteller? In der Vergangenheit weilte dort bekanntlich E.T.A. Hoffmann. Heute beheimatet die Stadt immerhin Martin Beyer, Finalist beim Bachmannpreis 2019, den Lyriker und Bundesverdienstkreuz-Träger Nevfel Cumart, die wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Autorin historischer Romane Tanja Kinkel, die vielfach ausgezeichnete Lyrikerin Nora Gomringer und natürlich den Erfinder des unsterblichen Sams: Paul Maar.

