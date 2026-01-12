Ist Bamberg eine Stadt der Schriftsteller? In der Vergangenheit weilte dort bekanntlich E.T.A. Hoffmann. Heute beheimatet die Stadt immerhin Martin Beyer, Finalist beim Bachmannpreis 2019, den Lyriker und Bundesverdienstkreuz-Träger Nevfel Cumart, die wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Autorin historischer Romane Tanja Kinkel, die vielfach ausgezeichnete Lyrikerin Nora Gomringer und natürlich den Erfinder des unsterblichen Sams: Paul Maar.
Bamberger LiteraturfestivalÄltere Herren (fast) unter sich
Lesezeit: 4 Min.
Das elfte Bamberger Literaturfestival BamLit glänzt mit großen, aber wenigen weiblichen oder jungen Gästen auf den Podien. Wie ist das zu erklären?
Von Andreas Thamm
Nora Gomringer:Verdammt viel los gerade
Im Juli heiratete die Lyrikerin Nora Gomringer. Im August starb ihr Vater. Im September erschien ihr Prosadebüt, das von der Trauer um ihre Mutter erzählt, die 2020 starb. Ein Treffen mit einer furchtlosen Frau, die sogar dem Tod mit Humor begegnen kann.
Lesen Sie mehr zum Thema