Der „Bamberger Totentanz“, ein Theaterstück der Bestsellerautorin Tanja Kinkel, soll zur festen Tradition werden und überregional für Aufmerksamkeit sorgen. Das Ensemble fiebert der Premiere an Allerheiligen entgegen.

Von Florian Welle, Bamberg

Man hat die Messlatte hoch gelegt. „Salzburg hat den Jedermann, Oberammergau die Passionsspiele und Bamberg bekommt ab 2024 den Totentanz“, heißt es in der Ankündigung. An Allerheiligen ist die Uraufführung des von Bamberger Bürgern gespielten Stückes vor der prächtigen Freiluftkulisse des Domplatz-Ensembles. Anlass ist der 1000. Todestag von Kaiser Heinrich II., den Stadt und Bistum dieser Tage auch mit der interaktiven Sonderausstellung „Vor 1000 Jahren. Leben am Hof von Kunigunde und Heinrich II.“ feiern.