Zum Hauptinhalt springen

Kinderbuch-CrossoverDie Olchis und das Sams Seite an Seite

Lesezeit: 2 Min.

Verstehen sich auf Anhieb: Erhard Dietls Olchis und das Sams von Paul Maar. Nur Herr Taschenbier ist etwas kleiner als gewöhnlich.
Verstehen sich auf Anhieb: Erhard Dietls Olchis und das Sams von Paul Maar. Nur Herr Taschenbier ist etwas kleiner als gewöhnlich. Stephanie Stickel/Oetinger

Sie sind nicht gemeinsam, aber nebeneinander über Jahrzehnte groß geworden: Jetzt treffen das Sams und die Olchis aus den beliebten Kinderbuchklassikern von Paul Maar und Erhard Dietl in einem Buch aufeinander – zum ersten Mal.

Kritik von Marco Mach

Was wäre, wenn beliebte Figuren aus Kinderbuchklassikern auf einmal zusammenträfen? Zum Beispiel Pippi und Pumuckl. Die würden sicher jede Menge Schabernack treiben. Zippel und das kleine Gespenst würden zusammen um die Häuser huschen. Und Tabaluga und der kleine Drache Kokosnuss ihren Lesern gehörig einheizen.

Zur SZ-Startseite

Sams-Erfinder Paul Maar und Olchi-Autor Erhard Dietl
:Die traurige Vergangenheit der heiteren Kinderbuchautoren

Erhard Dietl und Paul Maar sind die „Väter“ der berühmten Kinderbuchhelden Olchis und Sams. In ihren Werken beschreiben sie liebevolle Familienverhältnisse – dabei war ihre eigene Kindheit geprägt von Gewalt. Eine Begegnung.

Interview von Barbara Hordych

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite