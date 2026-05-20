Was wäre, wenn beliebte Figuren aus Kinderbuchklassikern auf einmal zusammenträfen? Zum Beispiel Pippi und Pumuckl. Die würden sicher jede Menge Schabernack treiben. Zippel und das kleine Gespenst würden zusammen um die Häuser huschen. Und Tabaluga und der kleine Drache Kokosnuss ihren Lesern gehörig einheizen.