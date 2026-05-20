Was wäre, wenn beliebte Figuren aus Kinderbuchklassikern auf einmal zusammenträfen? Zum Beispiel Pippi und Pumuckl. Die würden sicher jede Menge Schabernack treiben. Zippel und das kleine Gespenst würden zusammen um die Häuser huschen. Und Tabaluga und der kleine Drache Kokosnuss ihren Lesern gehörig einheizen.
Kinderbuch-CrossoverDie Olchis und das Sams Seite an Seite
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Sie sind nicht gemeinsam, aber nebeneinander über Jahrzehnte groß geworden: Jetzt treffen das Sams und die Olchis aus den beliebten Kinderbuchklassikern von Paul Maar und Erhard Dietl in einem Buch aufeinander – zum ersten Mal.
Kritik von Marco Mach
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