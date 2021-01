Die Kunsthistorikerin Carola Marie Schmidt wird neue Leiterin des Bamberger Diözesanmuseums. Die 37 Jahre alte Salzburgerin folgt Holger Kempkens nach, der in gleicher Funktion nach Paderborn gewechselt ist, wie das Erzbistum Bamberg mitteilte. Carola Marie Schmidt war zuvor unter anderem in der Albertina, im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang sowie im Domquartier Salzburg tätig. Ihr Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien führte sie von Krakau bis nach Arezzo und auch an das Courtauld Institute of Art nach London. Für Bamberg hat sich die Kunsthistorikerin laut Erzbistum vorgenommen, dem wissenschaftlich bereits renommierten Diözesanmuseum gemeinsam mit dem bestehenden Team ein noch schärferes Profil zu geben. Einschlägige Erfahrung bringe sie aus dem Umbau, der Neugestaltung und Ausstellungskonzeption des Museums im Pflegerschlössl in Wagrain mit. Das Haus war im Jahr 2018 Teil der Salzburger Landesausstellung.