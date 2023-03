13 Premieren stehen beim ETA Hoffmann Theater in Bamberg in dieser Spielzeit auf dem Plan, acht der Texte stammen von zeitgenössischen Autorinnen und Autoren. Allein daran ist abzulesen, dass die Spielstätte der 79 000 Einwohner großen Stadt sich nicht auf Klassikerpflege verlegt hat, sondern sich intensiv aktuellen gesellschaftlichen und künstlerischen Auseinandersetzungen widmet.

Für diese Haltung ist das ETA Hoffmann Theater mit dem undotierten Preis der Deutschen Theaterverlage 2023 ausgezeichnet worden. Die Jury lobte das kontinuierliche, konsequente Bekenntnis des Theaters zur zeitgenössischen Dramatik: "In der klugen Spielplangestaltung spiegelt sich die Überzeugung, dass neue Stücke für die Beschäftigung mit den drängenden Themen der Gegenwart unverzichtbar sind." Das von Intendantin Sibylle Broll-Pape geführte Haus biete einen "Reichtum an Perspektiven, der das ETA Hoffmann Theater zu einem Ort vielfältiger ästhetischer Erfahrung und angeregter gesellschaftspolitischer Diskussion macht", so die Jury.