Im Herbst wird der Schlossherr (Levente Páll, links) zum Bacchus, der seine Gäste mit Wein versorgt: Die Jahreszeit, in der die Ernte eingeholt wird, feiert die Lust am Leben, das Schwelgen im Sinnlichen. Mit ihr beginnt die barocke Ballettoper „Amors Fest“, die dem Zyklus der vier Jahreszeiten zugeordnet ist.

Von Barbara Hordych

Es waren Gegensätze, die das Lebensgefühl und Weltbild der Menschen im Zeitalter des Barock bestimmten: Einer überbordenden Prachtentfaltung und Lebensfreude stehen Todesangst und das Wissen um die eigene Vergänglichkeit gegenüber. Ein Leben in Widersprüchen also, das seinen Ursprung in den Leiden des Dreißigjährigen Kriegs hatte, in dessen Folge Seuchen, Tod und Hungersnöte das Land durchzogen. Und trotzdem: Dem Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit - für das leitmotivisch "Memento mori" ("Gedenke des Todes") steht - trotzte man mit der Feier des Lebens, dem Drang nach Sinnesfreude, mit der Aufforderung "Carpe diem" ("Nutze den Tag").

Man kann nun viel darüber spekulieren, inwieweit diese zwei Gesichter des barocken Lebensgefühls in Anbetracht von Klimawandel und Pandemie von überraschender Aktualität sind. Man kann aber auch, wie Karl Alfred Schreiner, Ballettdirektor des Gärtnerplatztheaters und sein Kollege, der musikalische Leiter Howard Arman, "Amors Fest" inszenieren: "Eine Hymne auf das Leben, mit viel Liebe zum Theaterzauber; ja, ich bin vielleicht selbst so etwas wie eine 'neobarocke' Persönlichkeit, mit Sinn für den Wandel und Veränderung, der Lust am prallen Leben, der Begeisterung für mythologische Themen, die ja auch dem barocken Theaterpublikum seinerzeit sehr vertraut waren", sagt Schreiner. Für den Choreographen ist es die erste Regiearbeit, für die er seine angestammte Ballettkompagnie mit einem Sängerensemble und Chor zusammenbringt. Wie ist er dabei vorgegangen? "Die Zwangspause der Pandemie nutzte Howard, um in den Archiven nach Barockmusik zu graben. Wir entschieden uns schließlich für vier einaktige Tanzopern, die in dieser Zusammenstellung nun das erste Mal erklingen, darunter Musikstücke, die viele Zuschauer bei der Premiere wohl überhaupt das erste Mal hören dürften", erklärt Schreiner.

Konkret sind das Werke der Komponisten André Campra, Matthew Locke, Claudio Monteverdi und Sebastián Durón, die nach der damals beliebten Methode des "Pasticcio" miteinander verwoben werden: Zu Auszügen aus Campras "Fêtes vénitiennes" und Duróns "Selva encantada de Amor" bevölkern etwa feiernde Chöre und Tänzer die Bühne, in Matthew Lockes "Cupid and Death" zeigt sich, was passiert, wenn Amor und der Tod versehentlich ihre Waffen tauschen. Und wie wird das alles zu einer Erzählung? "Dramaturgisch verknüpfe ich diese Teile mit den vier Jahreszeiten", sagt Schreiner. "Wir beginnen mit dem Herbst, da dominiert das Bacchantische, Lustvolle, er steht für das Einholen der Ernte." Im Winter folge die Ernüchterung auf den Rausch, am Jahresende ziehe man Bilanz. Der Frühling sei die Zeit der Sehnsucht, der Sommer stehe für die Liebe. "Jetzt feiert Amor sein Fest, das ist der Höhepunkt unseres Stücks", so Schreiner.

Und weil alles mit allem zusammenhänge, verwandeln sich auch die Figuren: "Aus dem Schlossherrn wird der Bacchus, der seine Gäste mit Wein versorgt. Sein Diener ist zugleich Amor, der das ganze Fest arrangiert". Beste Voraussetzungen also für eine gelungene Party.

Amors Fest, Do., 14. Okt., 19.30 Uhr, Staatstheater am Gärtnerplatz, Gärtnerpl.3, Telefon 21851960