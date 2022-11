Schöner Schnelldurchlauf: Alles über das klassiche Ballett in 13 Minuten, so der legendäre George Balanchine über sein Stück "Allegro Brillante". Wie hier 2012 wird das Bayerische Junior Ballett die Choreografie bei den Matineen der Bosl-Stiftung tanzen.

Von Jutta Czeguhn

Zwei Jahre, eine riesig lange Zeit ist das für Tänzerinnen und Tänzer, deren Uhren bekanntlich schneller ticken. So lange haben pandemiebedingt die jüngsten Talente der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München auf ihre Rückkehr auf die große Bühne des Nationaltheaters warten müssen. An den ersten beiden Advents-Sonntagen, 27. November und 4. Dezember, zeigen sie bei den Herbst-Matineen der Heinz-Bosl-Stiftung in der Staatsoper gemeinsam mit dem Bayerischen Junior Ballett München, warum sie für den Tanz brennen, dafür sechsmal die Woche im Ballettsaal trainieren und schwitzen.

"Exercices" heißt denn auch die eigens für sie auf die rasante Musik von Knudåge Riisager entwickelte Choreografie, die einen besonderen Einblick geben soll in ihr tägliches Training. Harte Arbeit, neben Talent, durch die sie vielleicht eines Tages einen der begehrten Plätze im Bayerische Junior Ballett München ergattern. Die jungen Profi-Tänzerinnen und Tänzer zeigen an den Matineen-Sonntagen George Balanchines vertrackt schönes "Allegro Brillante", über das der legendäre Choreograf einst sagte, er habe hier in 13 Minuten alles hineingepackt, was er über das klassische Ballett wisse. Natürlich zur Musik seines Leibkomponisten Tschaikowski.

Lieder von Franz Schubert vertanzt die Compagnie in den "Liebesbotschaften", einer Reihe von Soli, Duetten und Trios, die heuer beim Jubiläums-Festival im Andechser Florian-Stadl uraufgeführt wurden. Eine Uraufführung gibt es auch bei der ersten der beiden Matineen: "Bonbon", das Stück des Choreografen Lior Tavori zur Auftragskomposition von Itamar Gross. Tavori greift hier seine beruflichen Erfahrungen im israelischen Volkstanz auf, für die er sich zunächst so schämte, dass er sie in seiner Arbeit als zeitgenössischer Choreograf verschwieg. Heute kann er beide Disziplinen miteinander verbinden. Noch gibt es Karten für die Matineen unter www.staatsoper.de