Gemeinschaft zeichnet sich durch enge persönliche Bindungen, emotionale Nähe und ein starkes Wir-Gefühl aus – so zumindest wird der Begriff in der Soziologie definiert. Doch wie so oft sieht es im wirklichen Leben etwas anders aus. Zum Beispiel in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Mitunter ist es hier mit der Gemeinschaft nicht besonders weit her. Oftmals entzündet sich ein Streit an Lärm- und Geruchsbelästigungen, der Nutzung von Gemeinschaftseigentum, der Einhaltung der Hausordnung oder aber, wie einem Fall, den jetzt ein Zivilgericht am Amtsgericht München beschäftigte, an der Frage, wie Blumenkästen an einem Balkon anzubringen sind – außen oder innen.