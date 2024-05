Die Schauspieler steigen nach und nach auf die Bühne im Theater Hoch X. In ihren Körpern spiegeln sich Verwirrung, Angst und totale Irritation wider. Ihre Bewegungen sind unruhig, zittrig, als ob sie ständig auf der Hut sind. Plötzlich frieren ihre Bewegungen ein – eine kollektive Erstarrung. Es wird sofort deutlich, dass in dieser Welt, in der sie leben, etwas nicht stimmt. „Balance“, ein interkulturelles Theaterstück, inszeniert von Viktor Schenkel, erzählt die bewegende Geschichte zweier junger Menschen auf der Suche nach Gleichgewicht. Eine Produktion des Theaters Grenzenlos, das sich der kreativen Arbeit mit jungen, geflüchteten Menschen widmet.