Von Oliver Hochkeppel

Die Band BlankWeinek muss man sozusagen von hinten aufzäumen und mit dem Weinek anfangen: War es doch der aus der Steiermark stammende promovierte Jurist Andreas Weinek, der vor zehn Jahren die Idee dazu hatte. Eine ziemlich verrückte sogar, war der heute 58-Jährige doch als Geschäftsführer des Pay-TV-Senders History und Buchautor von Krimis bis zum Burgenlandführer schon reichlich beschäftigt. Doch ein privater Gedenkauftritt mit seiner alten Linzer Studentenband Superfeucht entfachte seine Liebe zur Musik neu - Weinek war ja einst nicht nur Gitarrist, sondern lange Jahre auch A&R-Manager bei BMG-Ariola. Nun flossen ihm plötzlich die Songs aus den Fingern.

Mit diesem einschlägigem Knowhow holte er die passenden Leute zusammen: "Bananafishbone" Flo Rein als Produzent, Gastmusiker wie Marlies Schuen von Ganes, eine Topband mit aktuell Michael "Mufti" Ruff (Keyboarder bei Haindling, aber auch Ike Turner und vielen anderen) an den Tasten, Stefan Gollmitzer am Schlagzeug und Sandra Rieger an der Geige und schließlich auch den idealen Sänger und Frontmann: Harry Blank, den meisten aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" bekannt, in der er seit zehn Jahren den Tankwart Mike Preissinger spielt. Freilich hat Blank schon lange vorher, seit dem Abschluss seines Schauspielstudiums in New York, in zahlreichen TV-Produktionen gespielt. Und wann immer es ging, seiner Musikleidenschaft gefrönt, so hat er zum Beispiel auch das Titellied von "Dahoam is Dahoam" eingesungen.

"Steirisch-Bairisches Chanson" nennen die beiden die Stoßrichtung von BlankWeinek. Eingängigkeit mache ihre Lieder aus, sagt Weinek, aber auch eine gewisse Melancholie, ein subtiler Umgang mit Sprache und dem Begriff Heimat. Was ihre natürlich ebenfalls perfektionistisch inzenierten Videos belegen, etwa das Trinklieds "A Hoibe" oder der bewegende Abschiedsgruß an einen Vater "Irgendwann". Und was jetzt auch im Deutschen Theater zu erleben ist.

BlankWeinek, Samstag, 15. August, 20 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, Tickets unter Telefon 089/21 83 73 00