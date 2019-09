"Wahrhaftig Hengersbergisch" von Hans Kratzer in der SZ vom 12. August:

Zunächst einmal vorweg: Ich gratuliere Herrn Loibl sehr herzlich zu seiner Bairischen Sprachwurzel! Und ich finde auch, dass die Sprachwurzel ein wichtiger Preis ist, der ein Zeichen setzt fürs Dialektsprechen. Doch liest man auf der Homepage des Bunds Bairischer Sprache nach, wird der Verein mit seiner bisherigen Praxis der Preisvergabe den eigenen Ansprüchen nicht gerecht.

Auf der Internetseite nämlich ist von einer Hochrechnung zu lesen, nach der in diesem Jahrhundert 90 Prozent aller Sprachen verschwinden. Die Ursache dafür sei immer die gleiche: Stehen zwei Sprachen in Konkurrenz zueinander, überlebt diejenige, welche das höhere Ansehen in der Öffentlichkeit besitzt.

Folgt man dieser Logik, wird das Nordbairische, wie es zum Beispiel in der Oberpfalz gesprochen wird, aussterben. Denn das Mittelbairische, wie man es beispielsweise in Oberbayern spricht, hat einen höheren Stellenwert in der Öffentlichkeit. Das führte vor ein paar Jahren so weit, dass in der ZDF-Serie "Tannbach" ein verschwurbeltes Münchnerisch gesprochen wird. Dabei handelt die Serie von der innerdeutschen Grenze zwischen Thüringen und Oberfranken!

Fünfzehn Mal wurde die Bairische Sprachwurzel inzwischen vergeben. Vierzehn der geehrten Dialektsprecherinnen und -sprecher kommen aus dem mittelbairischen, einer aus dem südbairischen Sprachraum - sprich: aus Österreich. Ich würde mir wünschen, dass die sechzehnte Bairische Sprachwurzel in Nordbayern beheimatet wird. Elisabeth Lang, Fürstenfeldbruck