Von Thomas Becker, Baierbrunn

Der Weg zum langen Schlag ist nicht ausgeschildert. Es braucht schon Initiative und eine gewisse Kontaktfreudigkeit, um Martin Borgmeier in dem etwas abgerockten Industriegebäude in Baierbrunn ausfindig zu machen. Fragt man unten im Timberland-Outlet nach dem "Golf Cave", gehen die Finger hoch: erster Stock. Oben eine Ansammlung von ebenfalls eher mäßig beschrifteten Kleinstfirmen - und ein Golf-Comic an einer Wand: Heureka! Tür auf und schon steht man mittendrin im Simulator und vor einem Berg von Mensch: 1,94m hoch und die Schultern fast genauso breit, Schuhgröße 48, sehr voller Vollbart, 110 Kilo Muskeln, die das T-Shirt nur mit Mühe in Zaum hält. So sieht er also aus, der schnellste Golfer des Planeten. Wobei das seit ein paar Wochen nicht mehr stimmt: Borgmeier ist entthront. Ein Amerikaner hat seinen Rekord von 373 Stundenkilometern gebrochen, um zwei km/h. "So hab' ich's viel lieber: dass da eine Dynamik ist, dass wir uns battlen. Jetzt bin ich dran, den wieder zu schlagen", sagt Borgmeier, "aber noch lieber als den Weltrekord hätte ich im Oktober gern den Weltmeister-Gürtel." Ein WM-Gürtel wie beim Boxen? Ja genau, und damit willkommen im Long-drive-Kosmos!

Long drive sei "nicht nur barbarisches Haudrauf", sagt Martin Borgmeier. Auf die Technik komme es an. (Foto: Robert Haas)

Seit 1976 werden in den USA Wettbewerbe ausgetragen, bei denen es darum geht, einen Golfball möglichst weit in die Prärie zu schlagen. Klingt eindimensional, bildet aber den wohl schönsten, erfüllendsten Teil des Golfspiels ab: nicht der Moment, wenn das kleine, weiße, mit dem Polymer Urethan ummantelte Stück Kautschuk nach ewigem Gefummel endlich müde ins Loch plumpst, sondern der Augenblick und der wunderbar surrende Sound, wenn man den Ball beim Abschlag voll trifft. Viele Jahre lief die Long-drive-Klopperei am ersten Weihnachtstag auf dem US-Sportsender ESPN, doch wirklich groß wurde der Nischensport nie. Bis, ja bis der Profigolfer Bryson DeChambeau, US-Open-Sieger 2020, Martin Borgmeier auf Instagram entdeckte. In West Palm Beach hatte der Wahl-Münchner besagten Speed-Weltrekord aufgestellt, was DeChambeau - Spitzname The Mad Scientist - interessierte. Er schrieb Borgmeier an, tauschte sich mit ihm aus. In der Folge legte er 20 Kilo Muskelmasse zu, veränderte seinen Schwung und schlägt nun auf der Profi-Tour um Längen weiter als die Konkurrenz. Zu Jahresbeginn gründete er in Dallas die Content-Creation-Gruppe Regecy - zusammen mit Borgmeier. Der wiederum hat in Dallas ein großes Driving-Range-Projekt in Arbeit, das ihn womöglich bald mit Frau und Baby in die USA umsiedeln lässt, wo 95 Prozent der Long-drive-Turniere stattfinden. Von der Baierbrunner Höhle in die große, weite Welt.

Lieber Golfen als Messdienern

Wie alles begann: Mit neun nimmt ihn der Papa daheim in Paderborn mal mit auf die Driving Range. Gleich den ersten Ball trifft Klein-Martin und weiß sofort: 'Das will ich unbedingt machen!' Doch es gibt ein Problem: Jugend-Training beim Golf ist donnerstags - da ist aber auch Messdienern und Basketball. Er muss sich entscheiden: "Stell dir vor, ich wär' Messdiener geworden - da würden wir heute nicht miteinander sprechen." Borgmeier ist ein knuffiger, angenehm kumpeliger Typ, der dann später in seinem Job als IT-Vertriebler sehr gut aufgehoben ist. Bis 16 hat er leistungsorientiert Golf gespielt, wechselte dann aber doch zu seiner alten Liebe, dem Basketball, wo er es später bis in die Bayern-Liga schaffen sollte. Das duale BWL/IT-Systemkaufmann-Studium spült ihn zu Siemens nach Erlangen, seine Kunden bekommen mit, dass er mal Golf gespielt hat, und so staubt er sein Bag ab, fängt wieder an, spielt bald in Fürth in der Mannschaft. Lange dauert es nicht, und die Teamkollegen melden ihn einfach bei der Deutschen Long-drive-Meisterschaft an. Borgmeier wird prompt Zweiter. Er wird nicht Erster, weil er im Finale alle Bälle ins Aus kloppt, rechts und links des 40 Meter breiten Korridors. "Von der Länge her war ich mit 330 Metern 60 Meter weiter als der Sieger", erzählt er, "in dem Moment war mir klar: Ich versuche das jetzt!"

Das war im August 2017. Ein Jahr später ist er schon die Nummer eins in Europa und der erste Deutsche bei einer Long-drive-WM. Auf seiner Hochzeitsreise nach Japan schaute er sich auf Youtube alles an, was es zum Thema Long drive gibt, fuhr mit Auto und Fähre nach England zum renommierten Trainer Lee Cox: "Da habe mir da die Basics für Long drive geholt." Was einen Long-driver ausmacht? "Technische Kniffe", erklärt Borgmeier, "viele extrem ausgeprägte Moves, die man so im Golf nicht machen würde, die trotzdem aber die gleiche Basis haben. Es ist viel mehr Dynamik im ganzen Schwung, und es ist näher an Hammerwerfen, Kugelstoßen oder Speerwurf. Aber nicht nur barbarisches Haudrauf, sondern sehr technisch, sehr zahlengetrieben. Das Ziel ist: physikalisch die bestmöglichen Abflugdaten für meinen Ball erzeugen. Also Geschwindigkeit maximieren, perfekter Abflugwinkel mit der perfekten Spin-Rate. Und ich muss beim Training genau timen, wann mein Speed peakt." Nicht zu überhören, dass der Mann öfter in den USA ist.

Muskelberge bringen gar nicht so viel

Das Training. So beeindruckend die Muskelberge an den Oberarmen auch sein mögen: Für den schnellen, weiten Schlag bringen sie gar nicht so viel, sagt der Fachmann: "Es ist vielmehr ein Zusammenspiel des kompletten Körpers: Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Schulter- und Bankdrücken. Es sind die ganzen großen Muskeln im Körper, die den Schwung schnell machen. Es geht weniger um 25 Wiederholungen, sondern um Explosivkraft: viel Gewicht schnell bewegen." Zum Beispiel fünf Serien mit je fünf Mal 120 Kilo Bankdrücken. "Ich könnte auch 150 Kilo drücken, bringt aber nichts und ist zu gefährlich", sagt der Hüne. Im "Golf Cave" hat er alles, was er braucht: Klimmzugstange, Flywheel, Wippstange, TRX-Schlingen, Gummibänder. Und natürlich den Simulator. Hier schlägt er selbst oder lässt schlagen. Eine Stunde Coaching mit ihm kostet schlappe 1999 Euro. "Ich kann mich vor Anfragen nicht retten, verdiene gutes Geld durch das Coaching, aber das kann ich später immer noch machen", sagt er, "ich bin jetzt 30, meine Athletenentwicklung hat Vorrang." Und die ist an den Zahlen gut absehbar: 2017 schlug er 330 Meter weit, jetzt steht sein Rekord bei 398 Metern. Wobei das natürlich immer auf den Wind und die Bedingungen ankomme. Im Wettkampf schlägt jeder Spieler in zweieinhalb Minuten sechs Bälle, also alle 22 Sekunden: Da muss man nicht nur stark, sondern auch flott sein.

Am 4. März in Mesquite, Nevada geht die Wettkampfserie der Professional Long Drivers Association wieder los: acht Wettkämpfe bis zur WM im Oktober. Da er wegen der Pandemie fast zwei Jahre keine Wettkämpfe in den USA bestreiten konnte, ist Martin "The Beard" Borgmeier in der Weltrangliste von Platz neun auf 13 gerutscht. Er wird schnell und weit schlagen, um das wieder zurecht zu rücken. Und sich dann endlich diesen Gürtel umschnallen zu können, sei es in Dallas oder in Baierbrunn, im ersten Stock. Ein kleines, dezentes Schild wie "Zum Weltmeister" oder so sollte dann aber schon mal drin sein.