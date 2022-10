Laster bleibt an Bahnbrücke hängen

Ein Lastwagen hat sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr unter der Bahnbrücke an der Rosenheimer Straße festgefahren. Die Berufsfeuerwehr ließ die Luft in den Reifen des Lasters ab und zog das Fahrzeug mithilfe der Seilwinde eines Rüstwagens aus der Unterführung. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Auch die Brücke habe den Unfall einigermaßen heil überstanden: Ein Statiker habe keine nennenswerten Schäden am Bauwerk feststellen können. Die Ausfallstraße war im abendlichen Berufsverkehr stadtauswärts für eine Stunde gesperrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach der Bergung des Lastwagens, den ein Fachunternehmen abtransportierte, konnte die Rosenheimer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Schaden am Lastwagen ließ sich bislang nicht beziffern.