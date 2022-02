Die Quereinsteiger sollen in zwei Jahren so viel lernen und unterrichten, dass sie das zweite Staatsexamen bestehen. Danach sind sie Mittelschullehrer.

Von Kathrin Aldenhoff

Ausgerechnet an die Mittelschule wollen sie. 46 Frauen und Männer in Bayern haben sich entschieden, einfach mal was anderes zu machen. Einen neuen Beruf zu lernen, nach einem halben Leben. Sie wollen Mittelschullehrer werden, und Iryna Wagner erzählt von der Reaktion einer Bekannten: "Aber da herrschen ja Zustände!", habe die gerufen. Stimmt nicht, sagt Wagner. Sie ist seit mehreren Monaten an vielen Mittelschulen, aber Zustände, die habe sie noch nie erlebt.

Iryna Wagner ist eine von zwölf Seminarteilnehmern in München. Der Altersdurchschnitt liegt bei 44 Jahren, die jüngste Teilnehmerin ist 32, die älteste 52. Zwei Jahre dauert das Seminar für die Quereinsteiger; sie haben jeweils einen Tag Seminarunterricht mit den anderen Teilnehmern, vier Tage unterrichten sie und sehen Kollegen beim Unterrichten zu. Wenn sie nach zwei Jahren Referendariat dann das zweite Staatsexamen besteht, dann ist Iryna Wagner Mittelschullehrerin.

Das Kultusministerium hat diese Maßnahme im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, weil bayernweit die Mittelschullehrer fehlen und zu wenige Absolventen von den Unis nachkommen (SZ Plus). Seminarleiterin Marion Bauer bringt Iryna Wagner und den anderen Teilnehmern bei, wie man Schülern die Kreiszahl Pi erklärt, was das EIS-Prinzip ist und was das mit dem Unterrichten zu tun hat. Und sie beobachtet ihre Unterrichtsstunden, bespricht mit ihnen, was gut und was nicht gut gelaufen ist.

Marion Bauer ist überzeugt, dass viele gute Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer aus ihrem Seminar hervorgehen werden. Und sie ist froh, dass die erkannt haben, was sie schon längst weiß: Dass nämlich, wie sie sagt, Mittelschullehrer der schönste Beruf der Welt ist.

Ein Toter und rund 30 Verletzte bei S-Bahn-Zusammenstoß Die beiden S-Bahnen kollidierten am Montagnachmittag südlich von München. Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Fahrgast.

Corona-Impfung in der Tram Die Straßenbahn macht nun täglich an einem anderen Standort Halt. Die Stadt setzt damit auf weitere mobile Angebote.

Die Oscars Münchens Die Stadt vergibt sage und schreibe 82 Preise und Auszeichnungen, gut die Hälfte davon erhalten Kulturschaffende. Viele Gewinner können sich über Geld freuen, manche eher über Aufmerksamkeit - und ungewöhnliche Skulpturen.

Manegenstart für Circus Krone Nach zwei Jahren der Schließung müssen nicht nur Artisten ihre Abläufe proben, sondern alle Mitarbeiter, "von der Toilettenfrau bis zu den Lichttechnikern". Und auch den Tieren fehlt die Erfahrung mit Licht, Musik und Publikum.

Das vierte Gleis rückt näher Der "Deutschlandtakt" sieht einen Ausbau der S4 von Pasing bis Eichenau vor. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hatte sich bisher für eine Variante mit drei Schienen ausgesprochen - nun rückt sie von ihrer Position ab.

