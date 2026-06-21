Beim Güterzugunfall in Milbertshofen in der Nacht zum Samstag kam ein Mensch ums Leben. Zugunglücke mit Verletzten und Todesopfern kommen in Bayern immer wieder vor. Meistens ist menschliches Versagen im Spiel. Eine Chronik.

8. November 1951: In Walpertskirchen im Landkreis Erding fährt am frühen Morgen auf der Strecke von München nach Simbach ein Personenzug auf einen stehenden Güterzug auf. Der Fahrdienstleiter hatte eine Weiche falsch gestellt. Bei dem Unfall kamen 16 Menschen ums Leben, 41 wurden verletzt.

9. Februar 1971: Bei Aitrang im Ostallgäu entgleiste ein Trans-Europ-Express, der von München nach Zürich unterwegs war. Der Lokführer war mit Tempo 124 unterwegs an einer Stelle, an der nur Tempo 80 erlaubt war. Teile des Zuges kamen auf dem Gleis der Gegenrichtung zum Liegen, mit denen ein aus Kempten kommender Personenzug kollidierte. Bei dem Unglück starben 28 Tote, 19 Personen wurden schwer, 23 leicht verletzt. Zwei der Todesopfer und sechs Verletzte saßen in dem Zug aus Kempten. Ob der Lokführer, der ums Leben kam, den Unfall verursacht hatte oder ein technischer Defekt vorlag, konnte nie geklärt werden.

8. Juni 1975: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Eilzüge, die zwischen Lenggries und München verkehrten, starben 41 Menschen, 122 Menschen wurden verletzt. Ursache war ein Missverständnis zweier Fahrdienstleiter. Beide hatten die eingleisige Strecke freigegeben. Sie wurden zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

12. Dezember 1995: Ein Regionalexpress, der von Innsbruck nach München unterwegs war, kollidierte bei Garmisch-Partenkirchen mit einer Panoramabahn Richtung Garmisch. Ein Mann kam ums Leben, 57 Passagiere wurden verletzt. Der Zugführer hatte den Regionalexpress freigegeben, obwohl das Signal noch auf Halt stand. Er und der Lokführer wurden zu Freiheitsstrafen auf Bewährung und Geldstrafen verurteilt.

9. Februar 2016: Bei Bad Aibling stießen am Faschingsdienstag zwei Meridian-Züge der Bayerischen Oberlandbahn auf einer eingleisigen Strecke frontal zusammen. Bei dem Unglück kamen zwölf Menschen ums Leben, 89 wurden teils schwer verletzt. Verantwortlich für den Unfall war ein Fahrdienstleiter, der Signale falsch gestellt hatte. Er war von einem Handyspiel abgelenkt. Einen Notruf setzte er zu spät ab. Wegen fahrlässiger Tötung verurteilte ihn das Landgericht Traunstein zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren.

14. Februar 2022: Der Valentinstag 2022 endete für Dutzende Menschen fatal. Am 14. Februar stießen am Nachmittag auf der eingleisigen Strecke bei Schäftlarn zwei Züge der S-Bahn-Linie S 7 frontal zusammen. Bei der Kollision kam ein 24 Jahre alter Mann ums Leben, zehn Menschen wurden schwer, 47 leicht verletzt. Der Lokführer, der Richtung München unterwegs und für den Unfall verantwortlich war, war trotz zweier Zwangsbremsungen, eines Halt-Signals und ohne Rücksprache mit einem Fahrdienstleiter weitergefahren. Die beiden kaputten Züge konnten erst sechs Tage nach dem schweren Unfall abtransportiert werden, die Strecke war so stark beschädigt, dass sie 16 Tage lang gesperrt bleiben musste. Der Lokführer wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

3. Juni 2022: Wegen gebrochener Schwellen entgleiste bei Burgrain, einem Ortsteil von Garmisch-Partenkirchen, ein Regionalzug. Fünf Menschen starben. Zwei Bahnmitarbeiter wurden wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung für den Fahrdienstleiter, weil er einen Warnhinweis eines Lokführers nicht weitergegeben habe. Er wurde freigesprochen, das Urteil ist rechtskräftig. Auch der für die Gleise verantwortliche Bezirksleiter wurde freigesprochen. Bei ihm hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre auf Bewährung gefordert. Er habe kaputte Bahnschwellen nicht austauschen lassen. Im Fall des Bezirksleiters legte die Staatsanwaltschaft Revision ein. Ob es zu einem weiteren Prozess kommt, ist derzeit noch offen.