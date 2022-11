Ein 34 Jahre alter Mann ist am Montagabend am Münchner Ostbahnhof von einem Betrunkenen angerempelt und an die Bahnsteigkante geschubst worden. Gegen 18.15 Uhr wurde der Bundespolizei gemeldet, dass ein Mann am Bahnsteig 5/6 versuche, Reisende aufs Gleis zu stoßen. Die Beamten stießen auf einen alkoholisierten 47-Jährigen, der von zwei Geschäftsfreunden festgehalten wurde. Zeugenaussagen und Video-Auswertungen ergaben, dass er einen 34-Jährigen sehr heftig gestoßen hatte, als dieser an ihm vorbeilief. Der 34-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Ob weiteren Reisenden Ähnliches widerfuhr, muss noch geklärt werden. Der Geschäftsmann wurde vorläufig festgenommen. Er und seine Begleiter besuchten vor der Tat ein Wirtshaus und konsumierten dort offenbar reichlich Alkohol. "Ob noch andere Substanzen die irrationale Tat gefördert haben könnten", ist laut Bundespolizei Gegenstand der Ermittlungen.